Запорізька АЕС може повернутися до роботи: у МАГАТЕ озвучили, скільки часу знадобиться

Після завершення бойових дій в Україні найбільша атомна електростанція Європи – Запорізька АЕС – зможе знову виробляти електроенергію. Проте процес її відновлення буде тривалим і складним.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі в інтерв'ю Reuters, передає 24 Канал.

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Повноцінний запуск станції може зайняти роки

За словами Гроссі, запуск ЗАЕС після деокупації та припинення бойових дій можливий, але відновлення роботи всіх енергоблоків займе багато часу. Мова йде про поступовий процес, адже станція потребує перевірок, ремонту та гарантій безпеки.

Йдеться про місяці. І, можливо, для того, щоб уся Запорізька АЕС працювала на повну силу з усіма шістьма реакторами, знадобиться понад рік, а може, й більше,

– наголосив Гроссі.

Він додав, що перезапуск буде здійснюватися поетапно – реактор за реактором. Такий підхід дозволить уникнути технічних ризиків і забезпечити безпеку станції.

Вода для охолодження – головний виклик

Одним із ключових викликів для відновлення роботи ЗАЕС залишається проблема з водопостачанням. Після підриву Каховської ГЕС у 2023 році головне джерело води для станції – Каховське водосховище – зникло. Зараз станцію охолоджують завдяки свердловинам, пробуреним у Запоріжжі.

Гроссі пояснив, що повноцінне рішення щодо забезпечення АЕС водою стане можливим лише після припинення бойових дій. Тоді можна буде реалізувати більш амбітні проєкти з доставкою води з інших джерел.

Якщо ви перебуваєте в ситуації припинення вогню, то ви можете передбачити більш амбітну роботу, яка посилить... ваші охолоджувальні потужності. Так що це не неможливо,

– зазначив глава МАГАТЕ.

Безпека станції – під контролем, але з обмеженнями

Зараз МАГАТЕ утримує невелику місію своїх співробітників на ЗАЕС. В агентстві визнають, що ситуація на станції залишається нестабільною. Російські окупанти, які контролюють АЕС з перших тижнів повномасштабного вторгнення, продовжують обмежувати доступ до окремих частин станції.

Гроссі підкреслив, що, попри війну, експлуатація станції ведеться професійно. Однак деякі роботи з технічного обслуговування, за його словами, могли бути не такими всеосяжними, як це потрібно.

США можуть долучитися до управління українськими АЕС

Цікаво, що минулого тижня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп у розмові з Володимиром Зеленським нібито запропонував допомогу у керуванні українськими атомними електростанціями, а також припустив можливість американської участі у їхній власності.

Ця пропозиція викликала неоднозначну реакцію, адже питання енергетичної безпеки та суверенітету для України нині стоїть особливо гостро.