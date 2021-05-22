Відновлять роботу пункти пропуску на кордоні з Молдовою: які та коли запрацюють

22 травня 2021 , 12:38
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Джерело:

МВС України

На кордоні України з Молдовою з 24 травня відновить роботу 31 пункт пропуску. Раніше вони були закриті через пандемію коронавірусу.

Пункти пропуску відкриють о 8 годині ранку в понеділок. Вони будуть доступні і для населення, і для транспорту.

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Які пункти пропуску відкриють

  • Бронниця – Унгурь;
  • Ямпіль – Косеуць;
  • Цекинівка – Сорока;
  • Велика Косниця – Василькеу;
  • Велика Косниця – Хрушка;
  • Грабарівка – Окниця;
  • Болган – Хрістова;
  • Студена – Ротар;
  • Олексіївка – Валя Туркулуй;
  • Шершенці – Валя Туркулуй;
  • Домниця – Ковбасна;
  • Тимкове – Броштень;
  • Станіславка – Веренкеу;
  • Федосіївка – Жура;
  • Дубове – Дубеу;
  • Платонове – Гоянул Ноу;
  • Йосипівка – Колосово;
  • Павлівка – Мочарівка;
  • Великоплоське – Мелеєшть;
  • Слав'яносербка – Ближній Хутір;
  • Гребеники – Тирасполь;
  • Розалівка – Фрунзе;
  • Граденці – Незавертайлівка;
  • Лісне – Саїць;
  • Малоярославець 1 – Чадир-Лунга;
  • Залізничне – Кайраклія;
  • Долинське – Чишмікіой;
  • Вашківці – Гріменкеуць;
  • Сокиряни – Колокушна;
  • Зелена – Медвеже;
  • Подвір'ївка – Липкань.

Раніше про відкриття усіх кордонів повідомила молдовська влада. Там зазначили, що загалом відкривають 87 пунктів пропуску на кордоні з Україною та Румунією.

Прикордонна поліція Молдови зазначала, що частина пунктів була закритою ще з 14 березня 2020 року.

Зверніть увау! Українцям для в'їзду у Молдову потрібен негативний результат тесту або ж довідка про вакцинацію проти COVID-19. В іншому разі туристи повинні заповнити спеціальну форму і відбути 14-денну самоізоляцію.
Автор: Софія Мінджоса