Відновлять роботу пункти пропуску на кордоні з Молдовою: які та коли запрацюють

На кордоні України з Молдовою з 24 травня відновить роботу 31 пункт пропуску. Раніше вони були закриті через пандемію коронавірусу.

Пункти пропуску відкриють о 8 годині ранку в понеділок. Вони будуть доступні і для населення, і для транспорту.

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Які пункти пропуску відкриють

Бронниця – Унгурь;

Ямпіль – Косеуць;

Цекинівка – Сорока;

Велика Косниця – Василькеу;

Велика Косниця – Хрушка;

Грабарівка – Окниця;

Болган – Хрістова;

Студена – Ротар;

Олексіївка – Валя Туркулуй;

Шершенці – Валя Туркулуй;

Домниця – Ковбасна;

Тимкове – Броштень;

Станіславка – Веренкеу;

Федосіївка – Жура;

Дубове – Дубеу;

Платонове – Гоянул Ноу;

Йосипівка – Колосово;

Павлівка – Мочарівка;

Великоплоське – Мелеєшть;

Слав'яносербка – Ближній Хутір;

Гребеники – Тирасполь;

Розалівка – Фрунзе;

Граденці – Незавертайлівка;

Лісне – Саїць;

Малоярославець 1 – Чадир-Лунга;

Залізничне – Кайраклія;

Долинське – Чишмікіой;

Вашківці – Гріменкеуць;

Сокиряни – Колокушна;

Зелена – Медвеже;

Подвір'ївка – Липкань.

Раніше про відкриття усіх кордонів повідомила молдовська влада. Там зазначили, що загалом відкривають 87 пунктів пропуску на кордоні з Україною та Румунією.

Прикордонна поліція Молдови зазначала, що частина пунктів була закритою ще з 14 березня 2020 року.

Зверніть увау! Українцям для в'їзду у Молдову потрібен негативний результат тесту або ж довідка про вакцинацію проти COVID-19. В іншому разі туристи повинні заповнити спеціальну форму і відбути 14-денну самоізоляцію.