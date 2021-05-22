Відновлять роботу пункти пропуску на кордоні з Молдовою: які та коли запрацюють

На кордоні України з Молдовою з 24 травня відновить роботу 31 пункт пропуску. Раніше вони були закриті через пандемію коронавірусу.
Пункти пропуску відкриють о 8 годині ранку в понеділок. Вони будуть доступні і для населення, і для транспорту.
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Які пункти пропуску відкриють
- Бронниця – Унгурь;
- Ямпіль – Косеуць;
- Цекинівка – Сорока;
- Велика Косниця – Василькеу;
- Велика Косниця – Хрушка;
- Грабарівка – Окниця;
- Болган – Хрістова;
- Студена – Ротар;
- Олексіївка – Валя Туркулуй;
- Шершенці – Валя Туркулуй;
- Домниця – Ковбасна;
- Тимкове – Броштень;
- Станіславка – Веренкеу;
- Федосіївка – Жура;
- Дубове – Дубеу;
- Платонове – Гоянул Ноу;
- Йосипівка – Колосово;
- Павлівка – Мочарівка;
- Великоплоське – Мелеєшть;
- Слав'яносербка – Ближній Хутір;
- Гребеники – Тирасполь;
- Розалівка – Фрунзе;
- Граденці – Незавертайлівка;
- Лісне – Саїць;
- Малоярославець 1 – Чадир-Лунга;
- Залізничне – Кайраклія;
- Долинське – Чишмікіой;
- Вашківці – Гріменкеуць;
- Сокиряни – Колокушна;
- Зелена – Медвеже;
- Подвір'ївка – Липкань.
Раніше про відкриття усіх кордонів повідомила молдовська влада. Там зазначили, що загалом відкривають 87 пунктів пропуску на кордоні з Україною та Румунією.
Прикордонна поліція Молдови зазначала, що частина пунктів була закритою ще з 14 березня 2020 року.Зверніть увау! Українцям для в'їзду у Молдову потрібен негативний результат тесту або ж довідка про вакцинацію проти COVID-19. В іншому разі туристи повинні заповнити спеціальну форму і відбути 14-денну самоізоляцію.