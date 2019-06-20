Відома головна версія вбивства 11-річної Дарії Лук’яненко

Як головну причину вбивства 11-річної Дарії Лук’яненко на Одещині поліція розглядає вбивство на сексуальному ґрунті. А головний підозрюваний у злочині – 26-річний житель Іванівки.

Підозрюваний у вбивстві Лук’яненко зараз дає покази. Тіло дівчинки перебуває в судово-медичному підрозділі місцевої лікарні, повідомило МВС України.

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Поліція зібрала всю необхідну інформацію, яка дозволила посекундно відтворити маршрут руху дівчинки від ринку у напрямку до школи 13 червня та з’ясувати всі обставини вбивства. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

Участь у пошуках Лук’яненко брали близько 500 поліцейських, 400 нацгвардійців та 100 надзвичайників та кінологи із 7-ми областей.



Маршрут руху Дарії Лук'яненко в день її зникнення

Що відомо про зникнення і вбивство Дарії Лук'яненко?

Дівчинка зникла у селищі Іванівка на Одещині ще 13 червня недалеко від місцевого ринку, коли саме прямувала на танцювальний гурток, проте пропала. Дарію шукали 6 днів і родичі до останнього сподівалися, що вона жива, адже наступного дня після зникнення вмикався телефон дівчинки.

Проте зниклу Дарію знайшла мертвою 19 червня у вигрібній ямі одного з подвір’їв Іванівки. Ймовірним підозрюваним у вбивстві дівчинки є місцевий молодий хлопець Микола Тарасов, який ніде не вчиться і не працює.

Ймовірний вбивця вже зізнався правоохоронцям у скоєнні злочину. Хлопець розповів, що спочатку душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нiбито нічого з нею не зробив. Згодом кинув тіло дитини у вигрібну яму, а речі дівчинки облив бензином і спалив.