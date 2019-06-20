14:46
20 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО MH17
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хто знищить Путіна "яблуком". Кадиров полетить воювати в космос
      Вєсті Кремля
      21:46, 19 червня
      Вєсті. UA: Як Ляшко рятував Вакарчука. Несподіване зізнання кума Путіна
      Вєсті.UA
      20:04, 19 червня
      Чиновник зробив елітний курорт у державному ботанічному заказнику: вражаючі фото
      ЦРУ
      09:00, 19 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Суровий радянський перекус
      Згадати все
      23:25, 19 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО MH17

      Відома головна версія вбивства 11-річної Дарії Лук’яненко

      1914 Читать новость на русском
      Дарія Лук'яненко
      Дарія Лук'яненко / 24 канал

      Як головну причину вбивства 11-річної Дарії Лук’яненко на Одещині поліція розглядає вбивство на сексуальному ґрунті. А головний підозрюваний у злочині – 26-річний житель Іванівки.

      Підозрюваний у вбивстві Лук’яненко зараз дає покази. Тіло дівчинки перебуває в судово-медичному підрозділі місцевої лікарні, повідомило МВС України.

      Читайте також: Миколу Тарасова підозрюють у вбивстві Дарії Лук'яненко: що про нього відомо

      Поліція зібрала всю необхідну інформацію, яка дозволила посекундно відтворити маршрут руху дівчинки від ринку у напрямку до школи 13 червня та з’ясувати всі обставини вбивства. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

      Участь у пошуках Лук’яненко брали близько 500 поліцейських, 400 нацгвардійців та 100 надзвичайників та кінологи із 7-ми областей.

      Дарія Лук'яненко маршрут руху карна в день зникнення
      Маршрут руху Дарії Лук'яненко в день її зникнення

      Що відомо про зникнення і вбивство Дарії Лук'яненко?

      Дівчинка зникла у селищі Іванівка на Одещині ще 13 червня недалеко від місцевого ринку, коли саме прямувала на танцювальний гурток, проте пропала. Дарію шукали 6 днів і родичі до останнього сподівалися, що вона жива, адже наступного дня після зникнення вмикався телефон дівчинки.

      Проте зниклу Дарію знайшла мертвою 19 червня у вигрібній ямі одного з подвір’їв Іванівки. Ймовірним підозрюваним у вбивстві дівчинки є місцевий молодий хлопець Микола Тарасов, який ніде не вчиться і не працює.

      Ймовірний вбивця вже зізнався правоохоронцям у скоєнні злочину. Хлопець розповів, що спочатку душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нiбито нічого з нею не зробив. Згодом кинув тіло дитини у вигрібну яму, а речі дівчинки облив бензином і спалив.

      blog_ava
      Зникнення та вбивство 11-річної Дар'ї Лук'яненко: усе, що відомо
      сьогодні
      47352
      Теги: Розслідування Поліція Новини України Кримінальні новини Дарія Лук'яненко Діти і неповнолітні Новини Одеси Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зникнення та вбивство 11-річної Дар'ї Лук'яненко: усе, що відомо
      сьогодні , 14:39 Зникнення та вбивство 11-річної Дар'ї Лук'яненко: усе, що відомо
      47350
      Філарет заявив про відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине на томос
      сьогодні , 14:22 Філарет заявив про відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине на томос
      Світлана Попова 5573
      День народження винищувача танків
      сьогодні , 14:04 День народження винищувача танків
      Володимир Патола
      Чем Украине грозит однопартийное большинство "Слуги народа"
      сьогодні , 13:30 Чем Украине грозит однопартийное большинство "Слуги народа"
      Павло Казарін 428
      Новий Семочко від Зеленського: Бухарєв міг вести тіньовий бізнес, працюючи в податковій міліції
      сьогодні , 12:30 Новий Семочко від Зеленського: Бухарєв міг вести тіньовий бізнес, працюючи в податковій міліції
      Дмитро Гнап 543
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук