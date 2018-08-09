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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Відоме ім'я та фото загиблого на Донбасі бійця

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На Донбасі помер боєць Віктор Кандалюк
На Донбасі помер боєць Віктор Кандалюк / Фото з Facebook

8 серпня у зоні проведення бойових дій на Донбасі помер український військовий 28-окремої механізованої бригади з Одещини Віктор Кандалюк.

Про це повідомляє видання "Думська".

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Зазначається, що чоловік помер під час бойових дій на спостережному пункті. Коли почався ворожий обстріл, у 34-річного бійця зупинилося серце.

Почався обстріл, і ми побачили, що він упав. На жаль, кілька годин до Віктора не можна було підібратися: працював снайпер. Зараз причини смерті встановлюються. Попередньо це був серцевий напад,
– розповів товариш Кандалюка.

Загиблий військовослужбовець був родом з міста Південне Одеської області. У нього залишився маленький син.


На Донбасі помер боєць Віктор Кандалюк

Нагадаємо, 8 серпня російські окупаційні війська понад 40 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України, застосовуючи важке озброєння. Внаслідок ворожих дій один український військовий загинув, ще троє отримали поранення.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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