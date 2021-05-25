Мотлох за лайки: відомі українські блогери розігрують биту автівку

Відомі українські інстаграм-блогери, які мають у підписниках понад мільйон людей, вирішили скинутись й подарувати найактивнішому фану шикарну автівку – Chevrolet Camaro. Втім, як з’ясувалось, ця машина була серйозно побита.

Цей факт блогери приховують, а про розіграш розповідають, як про щось неймовірне. На машину скинулись аж 18 власників розкручених акаунтів.

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Дарують "чорну красу"

Своїх підписників вони просять залайкати їх сторінки, пости й 31 травня блогери визначать переможця. Ймовірно, що іншим активістам дістануться гроші – по 3 тисячі гривень.

Бувають нагоди комерційні, а бувають така, як ось ця – просто за вдячність Вам! Тобто тут немає жодних організаторів і величезного списку спонсорів, а є тільки 18 людей … які самі скинулись, і придбали саме для вас цю чорну красу,

– пише один з організаторів розіграшу.

Умови конкурсу / Скриншот з інстаграму

На перший погляд – це неймовірний подарунок / Скриншот з інстаграму

Подарунок за активність / Скриншот з інстаграму

Машину привезли з США у поганому стані

Підписники блогерів просто у захваті від такої можливості, ще пак, машина "на шару".

Втім, один з тих, до кого дійшла інформація про розіграш вирішив перевірити, яку ж автівку хочуть подарувати переможцю. Виявилось, що її привезли з США вщент розтрощену й вже продавали в Україні.

Ось так вона виглядала раніше / Фото з сайту RIA

Arsen Taylor у фейсбуці пише, що це "звичайний автомотлох, який варто було б утилізувати".

Сайт 24 каналу звернувся до блогерів, яких було згадано у цьому матеріалі, аби почути їх позицію.