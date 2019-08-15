Відомі імена пілотів, які успішно посадили аварійний літак під Москвою: фото та відео

Російський пасажирський літак А321 авіакомпанії "Уральські авіалінії", який здійснював рейс із Раменського до окупованого Сімферополя, вранці 15 серпня аварійно сів у полі в Підмосков’ї. Пілоти Дамір Юсупов та Георгій Мурзін успішно посадили літак без шасі.

Всього на борту перебували 226 пасажирів та 7 членів екіпажу. Постраждали 23 людей, з них – 9 дітей.

Важливо: Пасажирський літак, що летів у Крим, аварійно сів у полі під Москвою – фото, відео

Командир корабля Дамір Юсупов, а другий пілот Георгій Мурзін. За інформацією ЗМІ, Юсупов з Єкатеринбурга. Командир корабля також керував евакуацією пасажирів з А321.

Юсупов керує евакуацією: дивіться відео

Наразі з ними спілкуються співробітники "Уральських авіаліній" і слідчі, які встановлють усі обставини події.

Самі пасажири висловили вдячність усій команді літака А321. Стюардеси не стримали сліз.

Врятовані пасажири аплодують команді, яка зробила все можливе: дивіться відео

Пасажири уже розповіли, що відбувалося у момент аварійної посадки літака. Детальніше – читайте за посиланням.

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Яка причина аварії літака А321 під Москвою?В авіакомпанії "Уральські авіалінії" кажуть: причина екстреної посадки літака – зграя птахів, які потрапили у двигуни. Через це в їх роботі почалися перебої, і пілоти вирішили садити літак. Авіасудно сіло без шасі. Посадка була жорсткою, тому безліч пасажирів отримали поранення. Дивом, всі вижили.



Літак пролетів всього 12 кілометрів від аеропорту в Раменському. Сів – у кукурудзяному полі, в Підмосков'ї. Судно виконувало рейс до окупованого Криму.