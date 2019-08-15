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      Відомі імена пілотів, які успішно посадили аварійний літак під Москвою: фото та відео

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      Пілоти Дамір Юсупов та Георгій Мурзін успішно посадили літак без шасі
      Пілоти Дамір Юсупов та Георгій Мурзін успішно посадили літак без шасі

      Російський пасажирський літак А321 авіакомпанії "Уральські авіалінії", який здійснював рейс із Раменського до окупованого Сімферополя, вранці 15 серпня аварійно сів у полі в Підмосков’ї. Пілоти Дамір Юсупов та Георгій Мурзін успішно посадили літак без шасі.

      Всього на борту перебували 226 пасажирів та 7 членів екіпажу. Постраждали 23 людей, з них – 9 дітей.

      Важливо: Пасажирський літак, що летів у Крим, аварійно сів у полі під Москвою – фото, відео

      Командир корабля Дамір Юсупов, а другий пілот Георгій Мурзін. За інформацією ЗМІ, Юсупов з Єкатеринбурга. Командир корабля також керував евакуацією пасажирів з А321.

      Юсупов керує евакуацією: дивіться відео

      Наразі з ними спілкуються співробітники "Уральських авіаліній" і слідчі, які встановлють усі обставини події.

      Самі пасажири висловили вдячність усій команді літака А321. Стюардеси не стримали сліз.

      Врятовані пасажири аплодують команді, яка зробила все можливе: дивіться відео

      Пасажири уже розповіли, що відбувалося у момент аварійної посадки літака. Детальніше – читайте за посиланням.

      Читайте також: Аварія пасажирського літака під Москвою: хто постраждав – список

      Яка причина аварії літака А321 під Москвою?В авіакомпанії "Уральські авіалінії" кажуть: причина екстреної посадки літака – зграя птахів, які потрапили у двигуни. Через це в їх роботі почалися перебої, і пілоти вирішили садити літак. Авіасудно сіло без шасі. Посадка була жорсткою, тому безліч пасажирів отримали поранення. Дивом, всі вижили.

      Літак пролетів всього 12 кілометрів від аеропорту в Раменському. Сів – у кукурудзяному полі, в Підмосков'ї. Судно виконувало рейс до окупованого Криму.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Аварія літака у Підмосков’ї авіація Аварії та ДТП Постраждалі Катастрофа
      Джерело: 24 канал
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