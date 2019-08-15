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      Известны имена пилотов, которые успешно посадили аварийный самолет под Москвой: фото и видео

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      Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин успешно посадили самолет без шасси
      Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин успешно посадили самолет без шасси

      Российский пассажирский самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершал рейс из Раменского в оккупированный Симферополь, утром 15 августа аварийно сел в поле в Подмосковье. Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин успешно посадили самолет без шасси.

      Всего на борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадали 23 человека, из них – 9 детей.

      Важно: Пассажирский самолет, который летел в Крым, аварийно сел в поле под Москвой – фото, видео

      Командир корабля Дамир Юсупов, а второй пилот Георгий Мурзин. По информации СМИ, Юсупов из Екатеринбурга. Командир корабля также руководил эвакуацией пассажиров с А321.

      Юсупов руководит эвакуацией: смотрите видео

      Сейчас с ними общаются сотрудники "Уральских авиалиний" и следователи, которые установят все обстоятельства происшествия.

      Сами пассажиры выразили благодарность всей команде самолета А321. Стюардессы не сдерживают слез.

      Спасенные пассажиры аплодируют команде, которая сделала все возможное: смотрите видео

      Пассажиры уже рассказали, что происходило в момент аварийной посадки самолета. Подробнее – читайте по ссылке.

      Читайте также: Авария пассажирского самолета под Москвой: кто пострадал – список

      Какая причина аварии самолета А321 под Москвой?
      В авиакомпании "Уральские авиалинии" говорят: причина экстренной посадки самолета – стая птиц, попавшая в двигатели. Поэтому в их работе начались перебои, и пилоты решили сажать самолет. Авиасудно село без шасси. Посадка была жесткой, поэтому множество пассажиров получили ранения. Чудом все выжили.

      Самолет пролетел всего 12 километров от аэропорта в Раменском. Сел – в кукурузном поле, в Подмосковье. Судно выполняло рейс в оккупированный Крым.

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      Теги: Новости России Авария самолета в Подмосковье Постраждалі Аварии и ДТП авиация Катастрофа
      Источник: 24 канал
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