Известны имена пилотов, которые успешно посадили аварийный самолет под Москвой: фото и видео

Российский пассажирский самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершал рейс из Раменского в оккупированный Симферополь, утром 15 августа аварийно сел в поле в Подмосковье. Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин успешно посадили самолет без шасси.

Всего на борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадали 23 человека, из них – 9 детей.

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Командир корабля Дамир Юсупов, а второй пилот Георгий Мурзин. По информации СМИ, Юсупов из Екатеринбурга. Командир корабля также руководил эвакуацией пассажиров с А321.

Юсупов руководит эвакуацией: смотрите видео

Сейчас с ними общаются сотрудники "Уральских авиалиний" и следователи, которые установят все обстоятельства происшествия.

Сами пассажиры выразили благодарность всей команде самолета А321. Стюардессы не сдерживают слез.

Спасенные пассажиры аплодируют команде, которая сделала все возможное: смотрите видео

Пассажиры уже рассказали, что происходило в момент аварийной посадки самолета. Подробнее – читайте по ссылке.

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Какая причина аварии самолета А321 под Москвой?

В авиакомпании "Уральские авиалинии" говорят: причина экстренной посадки самолета – стая птиц, попавшая в двигатели. Поэтому в их работе начались перебои, и пилоты решили сажать самолет. Авиасудно село без шасси. Посадка была жесткой, поэтому множество пассажиров получили ранения. Чудом все выжили.



Самолет пролетел всего 12 километров от аэропорта в Раменском. Сел – в кукурузном поле, в Подмосковье. Судно выполняло рейс в оккупированный Крым.