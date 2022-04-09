Відомий французький журналіст знімає документальне кіно про війну і героїзм українців, – Кличко

До Києва приїхав відомий французький журналіст і письменник Бернар-Анрі Леві, який знімає документальний фільм про події в Україні.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Леві, зокрема, зустрівся з Кличком, який керує Києвом в умовах воєнного стану.

До теми "На своїй землі", "Толока", "Анна": у Туреччині покажуть три важливі українські фільми

Сьогодні поспілкувався з французьким філософом, письменником та політичним журналістом Бернаром-Анрі Леві. Ми знайомі з часів Революції Гідності. Зараз Бернар-Анрі знімає документальний фільм про нові випробування, героїзм та незламність українського народу. Про війну, з якою Росія прийшла нищити нашу державу і вбивати мирних українців,

– заявив Віталій Кличко.

Він додав, що світ повинен знати правду і розуміти, що сьогодні Україна захищає не тільки свою землю і своє майбутнє, а й мир і майбутнє всієї Європи, демократичні цінності і право на свободу.

Кожен цент фінансує армію РФ

Кличко наголосив, що дикість та варварство, які Росія чинить в Україні, – це війна проти цивілізації, злочини проти людяності, за які агресору доведеться відповідати. За його словами, злочинцями мають відчувати себе й ті, хто фінансує країну-агресора.

Ці політики, з одного боку проти війни, а з іншого – не припиняють бізнес з Росією. І я говорю з усіма: якщо ви направляєте гроші у Росію, кожен цент, кожне євро йде на фінансування армії,

– сказав у розмові з Бернаром-Анрі Леві Віталій Кличко.

Вас може зацікавити – Києву, Волині, Житомиру розслаблятись не варто, – радник МВС: відео