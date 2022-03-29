Відомий своєю прихильністю до Росії Вучич не проти, щоб Київ і Москва вели переговори в Сербії

Александр Вучич заявив, що готовий надати Белград як місце для українсько-російських переговорів. Президент Сербії відомий своєю прихильністю до Росії.

Вучич заявив, що у Сербії "хотіли б, щоб мир настав якомога раніше". Він додав, що це була б найкраща новина на світі".

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Вучич не проти, щоб Київ і Москва вели переговори в Сербії

Ми не втручаємось ні в що. Якщо хтось думає, що Белград є гарним місцем для переговорів, ми щасливі запропонувати його нашим друзям з України, а також з Росії,

– сказав президент Сербії.

Також Вучич розповів, що вже озвучив цю пропозицію главі російського закордонного відомства Сергію Лаврову. "Лавров не сказав, що Белград стане місцем для миру, але зауважив, що це відповідне місце для цього", – відзначив він.

Політик наголосив, що в Сербії переймаються війною в Україні, "тому що одні ЗМІ підтримують Україну, а інші – Росію".

Нагадаємо, Вучич є прихильником Росії та її очільника Володимира Путіна.

Перемовини в Туреччині

Вранці 29 березня представники України прибули до Стамбула для переговорів із Росією. Делегація держави-агресорки вже теж на місці.

За останні 2 тижні це перші переговори віч-на-віч. ЗМІ пишуть, що в них відчувається поспіх. Річ у тім, що Україна домагається припинення вогню, Росія ж війну не припиняє.

Зустріч розпочнеться о 10:00. Її допоміг організувати президент Туреччини Реджеп Ердоган.

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