Відомий український ІТ-бізнесмен Олексій Мась помер у 47 років

Український бізнесмен, творець легендарного файлообмінника EX.UA Олексій Мась помер увечері 8 жовтня у віці 47 років. Причиною смерті стала хвороба, з якою підприємець боровся останні 2 місяці.

З якою хворобою боровся відомий підприємець – родичі поки не повідомляють. Однак вона була серйозною, тому що за словами родичів, бізнесмену доводилося скасувати всі зустрічі.

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Чим запам'ятається Мась

Олексій Мась став першим успішним українським IT-підприємцем. Серед його творінь низка популярних застосунків, файлообмінників та сервісів. Пропонуємо звернути увагу на найбільші.

Infostore

У травні 2004 року під керівництвом Мася почав роботу файлообмінник Infostore. Початковою метою бізнесмена було створення сервісу для обміну світлинами, однак завдяки простому інтерфейсу, відсутності обмежень з розміщення інформації та високій швидкості інтернету, сайт став неймовірно популярним.

З часом Infostore став найпопулярнішим файловий ресурс України. Та, на жаль, у грудні 2008 року проєкт Олексія Мася припинив свою роботу, оскільки сервери вилучили охоронці. Причиною стало поширення порнографії користувачами.

EX.UA

Олексій Мась разом з командою вирішив продовжити роботу над проєктом файлообмінника. Тому в 2009 році в Україні запрацював новий сайт EX.UA. Його можна було використовувати для поширення файлів будь-якого формату. Станом на 2016 рік сервіс став 11 за популярністю інтернет-ресурсом України.

Серед відмінностей від попереднього файлообмінника – обмеження у розмірах файлів до 50 гігабайтів. Однак у 2009 році це був досить великий об'єм пам'яті.

Ресурс намагалися закрити двічі – у 2012 та у 2016 роках. Тому команда бізнесмена вирішила змінювати стратегію та створити новий досконаліший файлообмінник.

Fex.net

Новий ресурс отримав серйозні зміни. Найперше, обмін став анонімним, а інформація захищалася цифровим ключем. Обмеження щодо розміру файлів зняли, однак був встановлений чіткий термін зберігання – 7 днів з моменту завантаження.

Цей файлообмінний і досі працює та є популярним серед українських користувачів.

Інші напрямки роботи Мася

Команді Мася належить проєкт створення української електронної пошти mail.ua, який у 2009 році купив російський домен mail.ru.

Протягом останніх років бізнесмен працював на посаді керівника інноваційної лабораторії компанії "Київстар". У 2019 році Олексій Мась запустив проєкт "Крафтові соцмережі", який працює за рахунок донатів.