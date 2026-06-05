Мазут на пляжі та нафта в морі: росіяни масово "виють" після початку пляжного сезону

В окупованому Криму фіксують повний зрив літнього курортного сезону через забруднення пляжів мазутом та постійну загрозу обстрілів. Водночас попри дефіцит палива та небезпеку на дорогах, поодинокі російські туристи відмовляються здавати путівки.

Волонтер і блогер Микола Осиченко пояснив 24 Каналу, що нафтові забруднення є далеко не єдиною проблемою для тих, хто ризикне туди вирушити.

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Чому росіяни не поспішають на відпочинок до Криму?

Багато хто зараз згадує, як же класно було до 2022 року, і думають, навіщо ми ось це накинулися на українців. Але нас вже просто не зупинити. Навіть якщо вийде Путін і скаже: "Слухайте, гаразд, давайте ми все зупинемо", а ми скажемо: "Зачекай, у сенсі, все? У нас ще стільки цілей",

– сказав Осиченко.

Відпочивальники в соцмережах скаржаться, що ситуація з мазутом у Криму лише погіршується. Якщо минулого року забруднення було локальне, то зараз немає пляжів без нього і звідти неможливо піти чистими. Люди купаються в морі на свій страх і ризик.

"Курортного сезону в Криму не буде, а без нього не буде бізнесу для всіх людей, які там. Я там жив рік у 2000-му. Влітку це шик і блиск. Осінь, зима, весна, люди живуть з того, що вони заробили влітку. Тобто не ясно, що там далі буде? Я б на їхньому місці придумав про то, як з мазуту робити паливо", – наголосив експерт.

Однак є деякі росіяни, які кричать, що вони поїдуть відпочивати попри все. Осиченко прогнозує, що їх оптимізм закінчиться десь в районі Мангуша, коли вони усвідомлять, що немає бензину, а навколо лише вигорілі військові авто.

Що ще відомо про ситуацію в Криму?

Завдяки активізації українських дронів під постійними ударами опинилася вся логістична мережа окупантів на півдні на підступах до Криму, включаючи ключові автошляхи для підвезення техніки, пального й боєприпасів. Масштаби втрат ворога у транспортних засобах зросли майже вдвічі – від колишніх 200 – 250 одиниць до 500 автівок на добу згідно зі зведенням Генштабу.

Нездатність Росії захистити ці логістичні маршрути ставить під загрозу подальше утримання та постачання їх військових угрупувань на південному фронті й в окупованому Криму.