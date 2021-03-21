"Джокер" розважав натовп: відпочивальники мало не зруйнували Маямі – відео

У суботу, 20 березня, у Маямі ввели комендантську годину через порушення карантину та масовий наплив туристів. Під впливом відео у мережі люди коїли дивні речі.

У відомому курортному районі Саус-Біч зібралося так багато відпочивальників, що поліцейські вже не могли забезпечувати порядок на вулицях.

Актуально У нічному клубі в США трапилася стрілянина: є загибла і постраждалі

Окрім того, у мережі особливої популярності набули відео з відверто хуліганськими діями. Вони мотивували людей скоювати бійки та тікати із закладів громадського харчування, не заплативши за їжу і напої.

Зрештою правоохоронці вирішили ввести комендантську годину. Вона стартувала 20 березня о 20:00 за місцевим часом.

За декілька хвилин до початку комендантської години чоловік у костюмі Джокера виліз на дах на вигукував "COVID-19 закінчився, малюки". Окрім того, він кидав у натовп гроші.

Після настання 20:00 туристи не хотіли розходитися по домівках. Спалахнули декілька сутичок з поліцією.

Відпочивальники мало не зруйнували Маямі: дивіться відео

Джокер розважає натовп: дивіться відео