Відповідь агресору: дипломат розповів, які санкції Канада готує для Росії

Цього тижня Євросоюз планує ввести черговий пакет санкцій проти Росії. Не стоїть осторонь і Канада: Оттава теж готує каральні обмеження проти країни-агресорки.

Про це розповів тимчасово повірений у справах України в Канаді Андрій Буквич. Дипломат зазначив, що у цьому напрямку Канада діє в повній координації зі своїми європейськими партнерами.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Будуть санкції проти транспортних російських компаній

Тому можна очікувати, що найближчим часом будуть санкції проти транспортних російських компаній, проти російських суден, заборона входження в порти,

– розповів Буквич.

Вже 3 березня Канада додатково ввела санкції, ставши лідером за певними напрямками. Зокрема, прем'єр Трюдо вирішив скасувати режим торговельного сприяння для Росії та Білорусі. Це призвело до підвищення цін на товари в цих країнах.

Росія – лідерка за кількістю введених проти неї санкцій

Зазначимо, що Росія – країна, проти якої ввели найбільше у світі санкцій. Кількість каральних заходів вже перевищила 5300. У цьому вона обігнала Іран, Сирію та КНДР.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.