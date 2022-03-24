Відповідь НАТО мене розчарувала, – європарламентар про результат саміту

У Брюсселі, на тлі повномасштабної війни Росії проти України, відбувся саміт НАТО. Проте позиція Альянсу не прозвучала чітко.

Про це в ефірі 24 каналу розповів депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс. Він зауважив, що Володимир Зеленський, попросивши 1% всього озброєння НАТО для захисту України та Європи в цілому від російської агресії, зробив правильну заяву.

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Нема відповіді на питання Зеленського, – Ауштрявічюс

"Він не просив 15 – 30% оборонної спроможності країн НАТО. Він точно визначив – хоча б 1%, це означало б багато. Але відповідь НАТО мене не задовольняє, кажу відверто", – зазначив Пятрас Ауштрявічюс.

Відповідь Альянсу – те, що вже казали. НАТО акцентує на тому, що політика стримування нарощується – зокрема, розгортаються 4 нові групи: у Болгарії, Румунії, Словаччині та Угорщині.

Щодо України нібито нарощуватимуть допомогу, з озброєнням зокрема. Проте нема відповіді на питання Володимира Зеленського.

"Я розчарований цією відповіддю. Тому що вона не була тверда. Це означає, що не все ми зробили, щоб стримати агресора – російську сторону. Ймовірно, ця зустріч не остання", – сказав європарламентар.

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