Відповіли на "Росія нікому не загрожує": посольство США показало кадри обстрілів на Донбасі

Американські дипломати відповіли на цинічну заяву речника російського президента Дмитра Пєскова. Раніше він наголошував, що нібито "Росія не становить ні для кого загрози".

У посольстві США скептично ставляться до таких висловлювань з боку російських чиновників. Там вирішили продемонструвати, чому Кремлю не варто довіряти.

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Дипломати закликали не довіряти Росії

Для цього у фейсбуці посольства 19 листопада оприлюднили промовисті кадри. "П'ятничне ранкове суспільно-важливе оголошення", – так підписали публікацію. У відео дипломати наводять у приклад висловлювання Пєскова на початку листопада. Тоді він цинічно заявив, що "Росія нікому ніколи не погрожувала, не погрожує та не становить ні для кого загрози".

У відео мовиться, що такі та схожі заяви можна почути від російських посадовців та речників. "Серйозно?", – таке запитання з'являється у наступному кадрі. Далі йдуть кадри з проросійськими бойовиками на окупованому Донбасі, ворожим озброєнням й обстрілами, а також показані наслідки моторошної катастрофи рейсу MH17.

Посольство США відреагувало на заяву Пєскова: дивіться відео



В американському посольстві пояснили, що не слід довіряти Росії, яка напала на Україну й окупувала півострів Крим та частину території Донбасу. Натомість там закликали ретельно перевіряти інформацію, озвучену кремлівськими чиновниками.

Попереднє відео посольства США про Росію

Раніше американське посольство дотепно привітало українців з Геловіном й потролило Росію. Дипломати висміяли кремлівську пропаганду. Вони показали відео, в якому чоловік у костюмі орла (саме цей птах зображений на гербі Росії) заходить у будівлю посольства.

Головний герой привітався з колегами та зайшов у кабінет до "страхітливого чудовиська". Там "орел" передав йому документи й уточнив, що це – звіт про російську дезінформацію. "Ох, жахіття", – відповів страхітливий співрозмовник.