Глава МЗС Словаччини вилаяв Орбана і колаборантів російською фразою: "Іди на х*й"

Міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер підтримує Україну у боротьбі проти окупантів. А також засуджує колаборантів, які грають на руку Кремля.

Зокрема, на своїй фейсбук-сторінці він вилаяв угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана за його проросійську політику. Качер підкреслив, лише Угорщина тримається осторонь від інших країн Євросоюзу, які допомагають нашій державі.

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Пропозиція заплющити очі є огидною

Ба більше, міністр переконаний, що позиція Орбана, що війна в Україні – не його війна, є морально неприйнятною. А пропозиції заплющити очі на вторгнення та дати двом країнам розбиратися самим, адже це "просто військовий конфлікт між двома слов'янськими державами" – огидними.

Тобто, нехай росіяни швиденько переб'ють українців. Нехай вони не хвилюються. Як огидно. Як жалюгідно. Як не по-християнськи. Святий Мартин Турський (народився на території сучасної Угорщини – 24 Канал) помер би від сорому за таких християн,

– написав Растислав Качер.

Розкритикував він й позицію експрем’єра Словаччини Роберта Фіцо, який також хоче "путінського миру, як Орбан". Однак Словаччина є частиною розвиненого світу, тому Качер не хоче, такої долі для своєї країни.

Для колаборантів Путіна, і особливо для наших в Карпатському басейні і високогір’ї, для всіх тих, хто хоче миру ціною знищення України, у мене є тільки одне послання: "Иди на х*й"

– підсумував словацький дипломат.

Захід може перестати постачати озброєння, але є умова

На думку міністра закордонних справ Словаччини, допомога Україні у боротьбі правильна й з моральної точки зору. Адже самі українці хочуть миру, однак вимушені захищатися. У тому, що Захід надає Києву саму різноманітну допомогу, зокрема й зброю, винна сама Росія. Саме вона напала на сусідню державу та винищує її народ лише за його існування та вибір "бути частиною гідного і процвітаючого світу".

Однак у дечому Качер згідний з "цими карпатськими колаборантами російських агресорів". Він погодився, що постачання зброї в Україну дійсно затягує війну та відтерміновує мир. Проте підкреслив, що найбільшим постачальником зброї в Україну сьогодні є Росія.

Тож щоб здійснити побажання Угорщини зупинити війну, саме Росії слід перестати завозити нову зброю на українську землю, забрати свої речі та повернутися на батьківщину. Тоді й цивілізованим країнам не доведеться постачати нову військову допомогу.

"Щойно росіяни припинять постачати зброю в Україну, зберуть речі і поїдуть додому, в той самий момент інші перестануть підтримувати Київ у військовому плані і настане мир. Все дуже просто", – підкреслив міністр.