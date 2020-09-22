Про президентсво Олександра Лукашенка та план Росії щодо Білорусі – у програмі "69" з Артемом Овдієнком та Дарією Кудімовою розповіла ексвіцеспікерка Верховної Ради Оксана Сироїд.

Окрім цього, в ефірі 24 каналу вона пояснила, що насправді криється за мінськими домовленостями та що задумав Володимир Путін.

Цікаво Боррель готовий їхати до Білорусі залагодити ситуацію: Лукашенко поки проти

Про мету Росії

Росії потрібні Чорне і Балтійське моря. Чорне море Росія частково окупувала, захопивши Крим. Захопила вона Крим для того, аби мати доступ до своїх військових баз у Сирії і Лівії для того, щоб створювати неспокій, займатись піратством у Чорному морі.

Наступний крок це Балтика. Росія готується до окупації, не треба мати жодних ілюзій. Ви скажете, де там Білорусь, бо Білорусь моря не має? Але Білорусь є між цими морями. Нещодавно прем'єр Росії Михайло Мішустін відвідав Білорусь, де змусив Лукашенка фактично відмовитись від торгівлі нафтопродуктами через Клайпедо – литовські порти.

Путін каже – ні, ти будеш торгувати не через Клайпедо, а через Санкт-Петербург. Чому РФ забирає торговельний білоруський шлях з Клайпедо до Санкт-Петербурга? Бо РФ готується завдати удару по Балтії

Безпекову стратегію України в Чорному морі також варто переглянути. Адже, зважаючи на інтереси Росії, наступними цілями країни-агресора можуть стати українські порти. А саме – Одеса, Херсон, Миколаїв. Якщо цього не усвідомлювати, їх можна втратити.

Що насправді криється під мінськими угодами

Однією з причин невиконання Мінських угод на Донбасі є те, що вони нав'язані Росією. Там немає нічого, чим Україна може скористатися. Для того, аби легітимізувати мінські угоди, потрібно було багато страху й крові, і влада свідомо на це пішла.

З юридичного погляду мінські домовленості є нікчемними, бо у них не зафіксовано, що Росія порушила домовленості. А з політичного – вбивчі.

Що для України означає "Північний потік-2"

Залізниця, труба і багато інших логістичних шляхів сьогодні потрібні Росії. Саме тому вона намагається побудувати "Північний потік-2". Росія хоче зробити українську територію безпечною для того, щоб робити тут повноцінне вторгнення.

Про роль України в ситуації з Білоруссю – дивіться у програмі.