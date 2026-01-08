Як військовому піти у відпустку: юристи назвали чіткий порядок дій і умови

Військовослужбовці мають право на відпустки під час служби у Силах оборони. Їхній порядок надання визначений законодавством та внутрішніми документами ЗСУ.

Незалежно від виду, відпустка надається лише за погодженням із командуванням. Детальніше про це розповіли фахівці АО "Бачинський та партнери", передає 24 Канал.

Як отримати відпустку військовому?

Як розповіли юристи, відпустка військовому надається у встановленому порядку та за погодженням із командуванням. Насамперед військовослужбовець подає рапорт на ім'я безпосереднього командира. У ньому зазначають:

вид відпустки,

бажані дати її початку та завершення,

підстави для її надання (наприклад, щорічна, додаткова відпустка для УБД, сімейні обставини).

За потреби до рапорту додають підтвердні документи, зокрема посвідчення УБД, медичні довідки або документи про сімейні обставини.

Далі, продовжили фахівці, командир розглядає рапорт з урахуванням службової необхідності, бойової обстановки, укомплектованості підрозділу та можливості заміни військовослужбовця.

У разі позитивного рішення, за словами юристів, видається наказ по військовій частині, який є підставою для вибуття у відпустку.

Проте під час дії воєнного стану строки та умови надання відпусток можуть бути обмежені. Рішення щодо кожного звернення ухвалюється індивідуально.

Зазначається, що про початок відпустки військовий має бути належним чином поінформований. Після її завершення військовослужбовець зобов'язаний своєчасно прибути до місця служби.

Таким чином, отримання відпустки – це формалізований процес, який передбачає подання рапорту, розгляд командиром і видання наказу, з обов’язковим урахуванням вимог законодавства та умов проходження служби,

– додали юристи.

