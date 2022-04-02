Відремонтувати газопроводи до Сєвєродонецька й Лисичанська поки неможливо: знайшли іншу схему
Джерело:фейсбук Луганської ОДА
Через небезпечну ситуацію в області неможливо відремонтувати два пошкоджених магістральних газопроводи до Сєвєродонецька й Лисичанська. Проте газовики Луганщини знайшли варіант повернення подачі газу у домівки мешканців цих міст.
Таку інформацію повідомив начальник обласної військової адміністрації повідомив Сергій Гайдай сьогодні ввечері, 2 квітня.
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Відремонтувати два пошкоджених магістральних газопроводи діаметром 500 мм зараз практично нереально. Залишається дочекатися більш сприятливої безпекової ситуації. Однак наші газовики знайшли варіант повернення подачі газу у домівки сєвєродончан та лисичан,
– написав Сергій Гайдай.
Газовики спершу під'єднали Лисичанськ у газову мережу інших областей, а згодом через це місто і ще одне промислове підприємство було включено Сєвєродонецьк.
За словами начальника Луганської ОВА, навіть в умовах війни, працюючи тижнями практично без відпочинку, луганські інженери реалізують важливі раціоналізаторські рішення для десятків тисяч місцевих жителів.
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