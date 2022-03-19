"Відрізняла" снаряди в 1 рік: у Москві відкрили цинічну і брехливу виставку про дітей Донбасу
Джерело:фейсбук Івана Яковини
Російські пропагандисти відкрили у Москві брехливу виставку про дітей Донбасу. Проте цього разу вони ще й абсурдно прорахувалися, неправду помітять навіть їхні прихильники.
Про відкриття недолугої виставки у Москві розповів журналіст Іван Яковина. На одному із зображень показали "розповідь" 8-річної дівчинки Маші, яка поділилася своїми, дивовижно, спогадами із 2015 року.
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"Чіткі" спогади за 1 рік життя
За версією пропагандистів, дівчинка розрізняла снаряди, коли їй був всього 1 рік. Ось, що написали росіяни:
"Дівчинка живе у фронтовому селищі, куди регулярно щось прилітає. Маша розрізняє калібри "прильотів", і як доросла каже: "Зараз ще стріляють терпимо, а у 2015 був жах". Такі навички визначення типу зброї за звуком, є у більшості дітей".
Абсолютно недолуга брехня, оскільки у віці 1 року діти мало що розрізняють, а чітко розповісти про події, які з ними сталися (та ще й пов'язані зі снарядами) – це взагалі на межі фантастики.
Нагадаю, що ми воюємо з людьми, нездатними організувати для свого фюрера безперебійну трансляцію, а також з людьми, які не вміють рахувати,
– прокоментував виставку журналіст Іван Яковина.
Як виявилося, російські пропагандисти в агонії вже не стежать за жодним здоровим глуздом.
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