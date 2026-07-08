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24 Канал Новини України Відстань понад 1500 кілометрів: Зеленський показав вражаючі наслідки ударів по Росії
8 липня, 12:18
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Оновлено - 12:39, 8 липня

Відстань понад 1500 кілометрів: Зеленський показав вражаючі наслідки ударів по Росії

Данило Жоров

Президент України показав результати роботи українських дронів. Українські далекобійні санкції уразили Саратовський регіон, Татарстан та Башкортостан.

Про це президент України повідомив у власних соцмережах. 

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Що сказав Зеленський?

У середу, 8 липня, українські дрони долетіли до Саратовського регіону, Татарстану та Башкортостану. Зеленський зазначив, що відстань від лінії фронту до уражених об'єктів близько 800, 1400 і 1500 кілометрів. Також безпілотники долетіли до Воронезького регіону, що близько в 300 кілометрах від кордону. 

Дякую за влучність воїнам СБС і ССО ЗСУ, СБУ та нашим розвідкам. Уражено Саратовський нафтопереробний завод. Воїни ССО уразили нафтопереробний завод у Татарстані, 
– заявив президент. 

Зеленський підкреслив, що росіяни повинні відчувати відповідальність за війну, яку розв'язала їхня держава. 

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