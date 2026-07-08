Відстань понад 1500 кілометрів: Зеленський показав вражаючі наслідки ударів по Росії

Президент України показав результати роботи українських дронів. Українські далекобійні санкції уразили Саратовський регіон, Татарстан та Башкортостан.

Про це президент України повідомив у власних соцмережах.

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Що сказав Зеленський?

У середу, 8 липня, українські дрони долетіли до Саратовського регіону, Татарстану та Башкортостану. Зеленський зазначив, що відстань від лінії фронту до уражених об'єктів близько 800, 1400 і 1500 кілометрів. Також безпілотники долетіли до Воронезького регіону, що близько в 300 кілометрах від кордону.

Дякую за влучність воїнам СБС і ССО ЗСУ, СБУ та нашим розвідкам. Уражено Саратовський нафтопереробний завод. Воїни ССО уразили нафтопереробний завод у Татарстані,

– заявив президент.

Зеленський підкреслив, що росіяни повинні відчувати відповідальність за війну, яку розв'язала їхня держава.

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