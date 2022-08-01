Нашуміла відставка Драгі: хто замінить друга України та як це вплине на хід війни з росією

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі все ж таки пішов з поста. Кілька днів тому він вкотре попросив про відставку, глава італійської держави змушений був задовільнити прохання свого підлеглого. Вже за 2 місяці італійський політикум обиратиме собі нового очільника уряду. Те, хто ж ним стане, вирішальним чином вплине не лише на Італію, а й на Україну.

Наскільки виправданими є побоювання глави демократичної партії Італії щодо можливого втручання москви у вибори керманича уряду, хто найімовірніше стане на чолі нового кабінету міністрів та чи буде це проросійська постать – ексклюзивно сайту 24 каналу розповів помічник народного депутата України з міжнародних питань, автор аналітичного Телеграм-каналу "Look Inside" Ерік Кучеренко.

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Можливе втручання росії

Очільник італійських демократів у тамтешньому парламенті серйозно побоюється російського втручання у прийдешні вибори до законодавчого органу. Наскільки виправданими є його страхи?

росія намагається впливати на всі процеси в Європі, намагаючись таким чином дестабілізувати ситуацію. Інше питання, наскільки в неї зараз вистачить спроможностей це зробити. росіяни дійсно мають контакти серед італійських еліт.

Ми знаємо, що Сильвіо Берлусконі вже десятки років має тісні зв'язки з росіянами та фактично є другом росії. Голова партії "Ліга" Матео Сальвіні також симпатизує кремлю.

Однак, зараз, коли тема російської дезінформації в Європі все більше набуває розголосу, і коли росіяни стали токсичними, навіть в очах тих, хто до цього намагався їх виправдовувати, то арсенал їхніх інструментів впливу досить відчутно збіднів.

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Еріку, Ви сказали, що росія втратила значну кількість важелів впливу на італійську політику нині. А чи є російський слід у відставці Драгі? Чи ця історія радше про не стикування інтересів у внутрішній італійській політиці?

Корінь цього всього процесу треба шукати всередині Італії. Уряд Драгі був дуже популярним серед італійців. Щоб знайти першопричину цієї популярності, слід краще зрозуміти, хто такий Драгі сам по собі.

Він є одним з найпотужніших технократів Європи. Ця постать не є виключно політиком за своєю суттю. Та що казати, коли у нього не було навіть своєї партії. Пана Драгі запросили свого часу очолити уряд, який являв собою тоді свого роду "збірну солянку" з різних партій. Коли 10 років тому Єврозона переживала серйозну кризу, Драгі, будучи на той час головою Європейського ЦБ, фактично єврозону врятував.

Проте, річ у тому, що уряд, очолений ним, був дуже строкатим. Там були представлені партії, які сповідували діаметрально протилежні погляди.

Популісти в особі "П'яти зірок", демократична партія "Ліга" і так далі. Тобто, дуже вже різні політичні сили. Попри такі суперечності в баченнях урядовців, кабміну під головуванням рятівника Драгі вдалося за короткий час досягти визначних результатів.

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Серед найпомітніших можна відзначити успішний вихід з коронакризи. Вдалі дії уряду дали можливість італійській економіці почати зростати. От тільки різнополярність політичних поглядів у кабінеті дала про себе знати. Кожен урядовець почав думати про свої власні політичні дивіденди. По суті, почалася внутрішньополітична боротьба.

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Серед причин політичних міжусобиць було й питання постачання зброї Україні. Попри те, що воно користується підтримкою загалом, в італійському суспільстві все ж є доволі помітний кластер людей, які ставляться до такого роду допомоги доволі стримано. І складає він 40%.

Окремі партії почали підривати роботу уряду, зважаючи на справді солідну кількість противників збройної підтримки.

Те, що сталося зараз, можна вважати консенсусом поміркованих та радикальних правих політичних груп, які побачили в урядовій кризі шанс прийти до влади та не ділити останню з лівими на кшталт партії "Демократична Італія".

Три партії, які й стали ініціаторами відставки – це "Вперед Італія" (Берлусконі), "Ліга" (Матео Сальвіні). Останньою назвемо партію-сенсацію, котра зараз дуже сильно додала в популярності. Мова йде про "Братів Італії". Очолює цю політсилу Джорджія Мелоні.

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Підтримка України

Це та сама Мелоні, що підтримує надання зброї нам і надалі?

Щодо пані Мелоні, то, дійсно, вона не поділяє поглядів розкольників. Хоча її погляди можна назвати доволі специфічними, як, приміром, той факт, що вона з одного боку за євроатлантичну єдність та підтримку України. З іншого ж – дуже підтримує таких політиків, як Орбан і Трамп. У цьому політикиня керується своєю консервативною євроскептичною логікою.

За підсумками позачергових виборів Джорджія Мелоні дійсно може стати новим прем'єром. Це не буде катастрофою для України. Впевнений, що зараз, озираючись на суспільний консенсус в контексті підтримки нашої держави, новий склад уряду продовжить стояти на позиціях обов'язкового постачання зброї.

Водночас у Мелоні немає таких розгалужених зв'язків у європейських інституціях, які дозволять їй впевнено просувати європейську інтеграцію Києва.

З урахуванням всього сказаного вище, можна зробити висновок, що права коаліція, яка зараз вимальовується дедалі чіткіше, буде більше зосереджена на розв'язанні внутрішньодержавних проблем. А Україні допомагатиме швидше за залишковим принципом, не бажаючи робити надзусиль для лобіювання наших інтересів.

Хто може скласти конкуренцію Мелоні?

Суперником Мелоні може стати Енріко Летта. Він є лідером вже згаданої демократичної партії.

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