Політична криза ставить під загрозу постачання зброї Україні, – МЗС Італії

Політична напруга в Італії зростає. Прем'єр-міністра Маріо Драгі закликають піти у відставку, хоча такий крок може мати дуже серйозні наслідки.

Противники Маріо Драгі та його уряду вимагають його негайної відставки. Глава МЗС Луїджі Ді Майо переконаний – опоненти уряду вирішили зіграти на користь путіна та росії.

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Небезпека політичної кризи в Італії

На думку Ді Майо, політична криза може мати жахливі наслідки не тільки для Італії, а й вплинути на військову допомогу Україні. Точніше, спровокувати її припинення.

Глава італійського МЗС звинуватив противників уряду у сприянні владіміру путіну, якому криза в Італії зіграє на руку. Ді Майо закликав парламентарів не голосувати за висловлення недовіри уряду Маріо Драгі.

Росіяни прямо зараз святкують те, що домоглися падіння ще одного західного уряду. Тепер я сумніваюся, що ми можемо надіслати зброю в Україну. Це одна з багатьох серйозних проблем,

– заявив він.

Глава МЗС Італії пояснив: якщо уряд розвалиться, то до виборів він буде виконувати свої обов'язки з дуже обмеженими повноваженнями. Відповідно, Італія не зможе підписувати договорів та буде заручником власних політичних проблем.

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