У MAGA-республіканців назріває розкол: що звільнення людини Венса означає для України

Відставка Дена Дрісколла, близького соратника віцепрезидента Джей Ді Венса, може бути частиною внутрішньої боротьби вже всередині MAGA-крила Республіканської партії. Після поїздки до України його позиція щодо війни помітно змінилася: від критики американської допомоги він перейшов до заяв про те, що США потрібні український бойовий досвід, технології та нові зразки озброєння.

Політологиня-американістка Олександра Філіпенко в ефірі 24 Каналу розповіла, що за кадровим рішенням можуть стояти не лише робочі суперечки в Пентагоні, а й майбутня боротьба за владу у 2028 році. Для України важливо, хто замінить Дрісколла, хоча саме його звільнення поки не означає автоматичних змін у постачанні американської зброї.

Після України Дрісколл змінив позицію

Ден Дрісколл спочатку критично ставився до подальшої допомоги Україні й говорив, що попередня адміністрація США передала Києву надто багато. Після поїздки в Україну його риторика помітно змінилася, адже він побачив військові технології вже не в теорії, а в умовах реальної війни.

За столом обговорювати військові стратегії – це одне. А бути ближче до лінії фронту й бачити, як озброєння потрібно виробляти та одразу відправляти туди, – зовсім інше,

– пояснила Філіпенко.

Повернувшись до США, Дрісколл уже виступав у Конгресі з іншими тезами. Він говорив про потребу переймати український бойовий досвід, отримувати інформацію з поля бою, тестувати озброєння та вивчати новітні зразки.

Він говорив, що США потрібен військовий досвід України, потрібно отримувати інформацію, тестувати озброєння й отримувати новітні зразки. Це була важлива зміна для людини, яка раніше не була налаштована навіть на продаж зброї Україні,

– наголосила політологиня-американістка.

На момент відставки Дрісколл уже займав значно прагматичнішу позицію щодо співпраці з Україною, ніж на початку роботи. Далі в цій історії ключовим стає вже те, хто саме прийде йому на зміну та яку лінію займе нове керівництво.

У MAGA загострюється внутрішня боротьба

Відставка Дрісколла вписується у ширше протистояння вже всередині MAGA-крила Республіканської партії. На цьому тлі у Вашингтоні з'являлися чутки про можливі політичні амбіції Піта Гегсета на 2028 рік, тоді як Джей Ді Венс також розглядається як один із потенційних претендентів на Білий дім.

Людина Джей Ді Венса поруч із Пітом Гегсетом могла сприйматися як інформатор і як людина, пов'язана з тим, хто потенційно складе йому конкуренцію у 2028 році,

– сказала Філіпенко.

Дрісколл був близьким другом Венса ще з часів Єльського університету, а його перебування у керівництві сухопутних військ могло додавати напруги у відносинах усередині команди. Для України ж вирішальним буде не сам факт цієї боротьби, а те, хто прийде на звільнену посаду і якої позиції дотримуватиметься щодо військової співпраці.

Ця внутрішня боротьба не позначиться прямо на продажу озброєнь, якщо тільки туди не прийде людина, яка категорично проти. Але навіть ті, хто спочатку виступає проти, побачивши реальну ситуацію на місці, можуть змінити свою позицію,

– наголосила політологиня-американістка.

Саме кандидатура наступника Дрісколла покаже, чи матиме ця кадрова зміна практичні наслідки для співпраці США з Україною.

Філіпенко пояснила відставку Дрісколла: дивіться відео