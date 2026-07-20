На тлі чуток щодо Сирського: Зеленський зустрівся з Драпатим, Білецьким, Апостолом та Горбатюком

Володимир Зеленський 20 липня повідомив про низку зустрічей із військовими високопосадовцями. Він зустрівся із Михайлом Драпатим, Андрієм Білецьким та Володимиром Горбатюком.

Про це президент України розповів у своєму телеграм-каналі.

Які результати зустрічей?

Спершу президент Зеленський заявив про змістовну зустріч із заступником начальника Генштабу ЗСУ Володимиром Горбатюком.

Вони обговорили стратегію захисту України та деталі взаємодії з міжнародними партнерами. За словами Зеленського, сторони працюють над прискоренням реалізації домовленостей щодо постачання.

Зустріч Зеленського з Горбатюком / Фото з телеграму президента

Також цього дня Зеленський мав перемовини із командувачем Об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим. Зазначається, що вони обговорили "багато речей".

Важливо, щоб досвід усіх складових Сил оборони України застосовувався злагоджено,

– додав президент.

Зустріч Зеленського з Драпатим/ Фото з телеграму президента

Згодом глава держави заслухав доповідь командира 3-го армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ Андрія Білецького. Він проінформував про ситуацію на напрямку.

"Ціную і загальний погляд на перспективи України на фронті та стратегію дій", – додав Зеленський.

Зустріч Зеленського з Білецьким / Фото з телеграму президента

Крім того, президент зустрівся із командиром корпусу Національної гвардії "Хартія" Ігорем Оболєнським. Зеленський подякував йому за розвиток бригади. Сторони обговорили головні питання, які потребують додаткового реагування. Ключовими пріоритетами вони назвали технологічність Сил оборони та безпеки та максимально широке застосування дронів усіх типів.

Зустріч Зеленського з Оболєнським / Фото з телеграму президента

Окремо Зеленський повідомив про обговорення розвитку ситуації на фронті та оцінку ключових загроз із командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом

"ДШВ ЗСУ забезпечують для України необхідні результати," – зазначив президент.

Зустріч Зеленського з Апостолом / Фото з телеграму президента

За даними ЗМІ, усі ці військові є ймовірними кандидатами на посаду Головнокомандувача ЗСУ.

Водночас у Генштабі ЗСУ спростували чутки про нібито звільнення Олександра Сирського з посади головкома. Свої функціональні обов'язки продовжує виконувати й начальник Генштабу, генерал-лейтенант Андрій Гнатов.