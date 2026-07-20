На перший план виходить інший політик: чому в США неоднозначно зустріли відставку Стефанішиної

Стефанішина буквально нещодавно повернулася до Вашингтона і все ще виконує певні посольські обов'язки. Є інформація, що вона подала заяву на відставку, яка оприлюднена, але повідомлення про те, хто її замінить і коли це станеться, поки немає.

На цьому в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу наголосила журналістка української служби "Голосу Америки" Марія Ульяновська, додавши, що це важливий момент, оскільки американській стороні потрібні пояснення.

Кадрові зміни в Україні: що може за цим стояти?

У США Стефанішина наразі перебуває у статусі lame duck – політика, який фактично відходить від повноважень, але ще якийсь час формально завершує свій термін. У цей період із ним комунікують, але розуміють, що впливу він уже не має, тож домовлятися про довгострокову кооперацію з ним не є доцільним.

Однією з причин урядових перестановок, зі слів журналістки, джерела називають саме відставку Стефанішиної через можливу підозру, про яку писали медіа. У США також згадували, що причиною її відставки може бути кримінальна справа.

На цьому тлі зростає вплив Рустема Умєрова на американський трек, який і так займається багатьма зв'язками у США, зокрема на нього переклали зобов'язання щодо ведення переговорів щодо дронової угоди та співпраці зі Сполученими Штатами. Можливо, він зможе полегшити комунікацію, якщо візьме на себе активнішу роль у період відсутності посла,

– припустила Ульяновська.

Але загалом, на її погляд, такі кадрові зміни в Україні зараз дуже невчасні. Адже у Сполучених Штатах триває передвиборчий період, в листопаді там мають відбутися проміжні вибори до Конгресу. Тому нині увага американців зосереджена на внутрішньополітичних питаннях, і без чинного посла Україні буде ще складніше доносити свої меседжі до Вашингтона.

Повне інтерв'ю Ульяновської: дивіться у відео