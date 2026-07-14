Нам потрібні швидкі рішення, – у Зеленського прокоментували відставку уряду Свириденко

В Україні будуть впроваджені зміни уряду. Зокрема у відставку йде прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Відповідна заява вже надійшла до Верховної Ради.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк в етері 24 Каналу, коментуючи відставку Свириденко, наголосив, що жодного зовнішнього (збоку партнерів України) втручання чи тиску на рішення українського лідера перезавантажити уряд немає.

Відставка уряду: які вимоги ставить президент?

Радник ОПУ пояснив, що нині український президент говорить про потребу відповідності уряду до сьогоднішнього етапу війни. З його слів, необхідна дещо інша політична атмосфера: більше швидкості та тиску на партнерів.

Не чекати чогось, про що ми домовились на рівні президента і очільника іншої країни. Потім довгі логістика, постачання, створення спільних підприємств. Зеленський хоче, щоб все було дуже швидко. Ми не маємо часу, беручи до уваги той тип війни, який веде Росія. А вона сьогодні нарощує тільки один елемент – це удари по цивільному населенню. Тому президент хоче швидких рішень на найвищому політичному рівні,

– пояснив Подоляк.

Серед цілей – налагодити оперативну логістику. Радник ОПУ зауважив, що коли партнери починають повільніше працювати з низки питань, то слід тиснути на них, аби певні кроки здійснювалися швидше. Подоляк підкреслив, що в України склалися комфортні відносини з Європою, ухвалюються колективні рішення про підтримку військової, соціальної сфер нашої держави. Крім того, створюються окремі логістичні коаліції.

Для нас ключове питання – це захист неба, протиракетні системи (Patriot) й ракети до них. Велика кількість країн (9) об'єдналися, щоб пришвидшити логістично-юридичні можливості, аби все відбувалось оперативніше: щоб було чітко зрозуміло, які ліцензії, які будуть спільні підприємства, яка кількість інвестицій та в які терміни буде надходити. Ось цим усім зокрема має опікуватися уряд,

– озвучив Подоляк.

Паралельно з цим відкривається для України другий кластер переговорів щодо її вступу до Європейського Союзу. Як зазначив радник ОПУ, в межах цих переговорів (всього 6 кластерів) обговорюватимуться проблемні питання, потребуватиме ухвалення низка рішень.

Підсумовуючи, Подоляк зауважив, що головне, що потрібно зараз українському президенту – це відповідність уряду тим викликам, які стоять напередодні зимового опалювального сезону, інші формати реалізації суб'єктності України у відносинах з партнерами.

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