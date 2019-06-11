Відставка Луценка з посади генпрокурора: як голосуватимуть фракції Ради

Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді проголосувати за звільнення Юрія Луценка з посади керівника Генеральної прокуратури. Відповідне подання президент України скерував до парламенту. Тепер фракції політичних партій визначаються, чи будуть підтримувати ініціативу глави держави.

Яку позицію мають фракції ВР щодо відставки генпрокурора

Чому Зеленський пропонує Раді звільнити Луценка – читайте у матеріалі 24 каналу.

"Блок Петра Порошенка"

Депутатська фракція БПП планує узгодити позицію щодо голосування за звільнення Юрія Луценка з посади генпрокурора на найближчому засіданні наступного тижня. Про це сказав керівник прес-служби фракції БПП Тарас Пастушенко.

Своє рішення фракція ухвалить на засіданні, яке відбудеться на пленарному тижні, що розпочнеться 18 червня,

– сказав Пастушенко.



Тарас Пастушенко у Верховній Раді / Фото Олег Федонюк

"Народний фронт"

Фракція НФ визначиться з позицією також на засіданні фракції, як і БПП. Однак варто зазначити, що раніше з боку членів фракції лунали висловлювання щодо підтримки звільнення Луценка.



Ігор Гузь, депутат від "Народного фронту" / Фото "Волинські новини"

Наприклад, 14 травня в ефірі телеканалу ZIK народний депутат від НФ Ігор Гузь сказав, що після інавгурації Володимира Зеленського Юрій Луценко повинен піти з посади Генпрокурора.

"Об'єднання "Самопоміч"

Депутатська фракція політичної партії "Об'єднання "Самопоміч" підтримає подання Володимира Зеленського щодо звільнення Юрія Луценка. Про це заявив голова фракції Олег Березюк.

Наша фракція голосуватиме "За". Це очевидне рішення: нам треба закінчити еру невігластва генеральних прокурорів в Україні, розпочату Петром Олексійовичем (Порошенком – 24 каналі) і чинним генеральним прокурором,

– сказав Березюк.



Олег Березюк, керівник фракції "Самопоміч" / Фото прес-служби "Самопомочі"

"Батьківщина"

Раніше Юлія Тимошенко вже заявляла, що фракція "Батьківщини" проголосує за звільнення Юрія Луценка. Цю позицію лідерка фракції підтвердила у пості на своїй сторінці у Facebook.

Дуже добре, що Президент нарешті вніс подання на звільнення генерального прокурора Юрія Луценка. Наша фракція підтримає це рішення своїми голосами,

– заявила Тимошенко.

Та водночас наголосила, що разом із поданням на звільнення обов'язково треба вносити й подання на призначення нового генпрокурора. Інакше такі звільнення "розбалансують управління країною".



Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко / Фото Opinion

"Опозиційний блок"

Фракція "Опозиційного блоку" поки не коментувала подання Зеленського щодо звільнення Луценка з посади керівника ГПУ. Однак варто нагадати, що в день призначення Юрія Луценка на цей пост з усієї фракції "За" голосували тільки 3 депутати із 44.

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Так само наразі не озвучили свою позицію члени фракції "Воля народу", "Відродження" та "Радикальної партії".