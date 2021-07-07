"Старання" політиків: відставним суддям платять у 20 разів більше, ніж звичайним пенсіонерам

Нещодавно в Україні підвищили розмір пенсії. Найменшу надбавку отримали українські військові пенсіонери – 67 гривень.

Водночас найбільшу надбавку отримали "найчесніші" в світі українські судді. Їх щомісячне довічне утримання зросло на майже 9,5 тисяч гривень. Ні, це помилка і не поганий жарт – судді-пенсіонери стали щомісяця отримувати на 9,5 тисяч гривень більше.

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Мабуть, вам стало цікаво, а скільки саме вони отримують, якщо лише збільшення становить аж 9,5 тисяч. Середній розмір щомісячного довічного утримання суддів становить понад 77 тисяч гривень на місяць. Круто, правда?

Для порівняння – середня пенсія за віком становить 3 770 гривень. 77 тисяч гривень і 3700 гривень. Середня пенсія за віком в 20 разів менша від утримання судді. Кінець епохи бідності в "чистому" вигляді. Хоча б для суддів, треба ж з когось починати. Чому б не з чесної української Феміди? Але навіть це ще не все.

Хто насправді відповідає за несправедливість у судах

Завдяки негідникам із Вищої ради правосуддя мільйони гривень роками отримують:

визнані вироками хабарники;

винуватці смертельних ДТП;

і навіть судді так званого верховного суду "ЛНР".

До речі, ви чули голос "суддівської спільноти", що це ненормально і нечесно? Не чули, отож, і ніхто не чув. Зате на захист зашкварених ВРП та ОАСК цей голос суддівської спільноти "гавкає" дуже голосно.

Навіть не судді відповідають за цю кричущу несправедливість, а політики, які, замість очистити – захищають дешевий могильник справедливості, який називають "українською судовою системою".

Яскравим прикладом такого захисту є спільні зусилля ОПЗЖ Віктора Медведчука та "Батьківщини" Юлії Тимошенко у кришуванні на весь світ відомого голову ОАСКу – Павла Вовка.

Їхні депутати, Сергій Власенко і Василь Німченко, істерично захищають представників судової мафії: ОАСК від ліквідації і ВРП від очищення. Є навіть окреме відео "феєричних" виступів цих депутатів. Проте і "Слуги народу" від ОПЗЖ та "Батьківщини", на жаль, не відстають.

Останні "старання" народних депутатів в очищенні судів

Проголосований профільним комітетом Ради під керівництвом "слуги народу" Костіна законопроєкт №5068 фактично не передбачає очищення складу Вищої ради правосуддя.

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Спікер Ради Разумков затягує запуск нової Вищої кваліфкомісії суддів. Замість виправити, ще (одним голосуванням) несумісні формулювання в законопроєкті №3711-д – відправляє його під вето президента. У такий спосіб Разумков сподівається виграти час, аби перенести остаточне голосування за оновлення ВККС аж на осінь. А значить подарувати судовій системі ще хоч трішки більше час.

Костін рятує ОАСК від ліквідації

Голова судового комітету Ради – "слуга" Андрій Костін вже третій місяць рятує Окружний адмінсуд Києва від ліквідації. Третій місяць поспіль він блокує винесення цього законопроєкту на розгляд свого комітету.

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Політикам цілком нормально платити з наших податків довічне утримання суддям по 77 тисяч гривень на місяць, як винагороду за лояльність собі хорошим.

Схоже, що на лояльність звичайних українців депутатам як провладним, так і опозиційними – начхати. Інакше, як пояснити те, що відставним суддям вони платять у 20 разів більше, ніж звичайним пенсіонерами.