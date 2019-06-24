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      Відсторонення Варченко позбавило деяких депутатів контролю над ДБР

      313
      ДБР
      ДБР

      Роботу першого заступника директора Державного бюро розслідувань Ольги Варченко контролюють окремі народні депутати і саме тому між нею і директором ДБР Романом Трубою стався великий конфлікт.

      Скандал розгорівся на тлі того, що Труба своїм указом вивів з підпорядкування Варченко Управління з розслідувань злочинів, скоєних правоохоронцями і сферу правосуддя ДБР.

      Про це повідомив журналіст Ярослав Бугаков на своїй сторінці в Facebook.

      За даними журналіста, Ольга Варченко зайняла посаду в ДБР в якості якогось "запобіжника", який зміг би при необхідності не дати Роману Трубі приймати незручні рішення. Другим таким "запобіжником" стала громадська рада ДБР.

      "З 44 співробітників розформованого в 2018 році указом Луценка Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки, що запам'ятався пресі як "департамент Грановського" семеро працюють в органах ГПУ з нагляду за ДБР, а ще п'ятеро безпосередньо в ДБР. Всі один з одним знайомі особисто. Багато близьких друзів. Деякі навіть чоловік і дружина", – зазначив Бугаков.

      "Була задача створити процесуально незалежний, без політичного забарвлення слідчий орган. На посаду директора призначили нікому не відомого прокурора зі Львова. Начебто норм, є незалежний керівник. А слідом призначають першого заступника незалежного керівника Ольгу Варченко і банду близьких їй прокурорів, які знамениті бійками з НАБУ, політичними справами, дискредитацією антикорупціонерів та іншими речами, які сильно потребував Олександр Грановський будучи ще активним президентським "рішалом"!

      Але при цьому "громадськість" та журналісти продовжують лаяти нікому не відомого львівського прокурора Трубу, як би не зважаючи на те, що на самих стратегічних ділянках відповідальності ДБР трудяться як раз друзі не Труби, а Ольги Варченко", – підкреслив журналіст.

      Нагадаємо, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба вивів Друге управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, скоєних співробітниками правоохоронних органів і в сфері правосуддя) з підпорядкування першого заступника Ольги Варченко 12 червня. Після цього Варченко звинуватила Трубу в порушенні закону України.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Державне бюро розслідувань
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