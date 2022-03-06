Відстоюючи Чернігів, ми відстоюємо Київ: Атрошенко заявив, що Чернігів битиметься до перемоги

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що місто битиметься до перемоги. Ми розуміємо відповідальність, розуміємо, що, відстоюючи Чернігів, ми відстоюємо і Київ.

Ми обов'язково виграємо цю війну. Будь-якою ціною. Ми однозначно встоїмо. Але якою ціною та якою кров'ю – невідомо. І як швидко. Я вірю у чернігівців. І хочу сказати, що сьогодні чернігівцями пишається вся Україна. Ми розуміємо, що, обстоюючи Чернігів, ми відстоюємо і Київ. Ми розуміємо відповідальність і битимемося до кінця,

– сказав Владислав Атрошенко.

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Раніше мер Києва, лідер "УДАРу" Віталій Кличко показав, як зміцнюється Київ, і також заявив, що Київ боротиметься до перемоги.

Також з ініціативи Віталія Кличка Київрада ухвалила звернення до США, НАТО, європейських держав та міжнародних організацій щодо необхідності закрити небо над Україною, щоб російські окупанти не розстрілювали з повітря мирне населення.

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