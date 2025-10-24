Чи відмовлять у відстрочці порушникам військового обліку: пояснення адвоката
- Суд визнав незаконною відмову ТЦК та СП у наданні відстрочки для чоловіків, які порушили правила військового обліку, але мають підстави для відстрочки.
- З 3 жовтня 2025 року військовозобов'язані можуть подавати документи на відстрочку онлайн через застосунок Резерв+, з додаванням скан-копій підтверджуючих документів.
Порушення правил військового обліку тягне за собою штраф чи кримінальну відповідальність. Адвокатка розповіла, чи це є підставою для відмови комісії ТЦК у наданні відстрочки.
Чи мають право Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відмовити у наданні відстрочки пояснює 24 Канал із посиланням на Дар'ю Тарасенко.
Що каже адвокатка?
Адвокатка Дарʼя Тарасенко стверджує, що військовозобовʼязаним не можуть відмовити у наданні відстрочки від призову на військову службу. Якщо ж ТЦК відмовляє у наданні відстрочки, то такі дії є незаконними.
Юристка навела реальний приклад зі своєї судової практики. Йдеться про чоловіка, який доглядає за своєю матір'ю, однак в отримані відстрочки йому відмовили через порушення правил військового обліку.
Суд визнав дії ТЦК протиправними та зобов'язав розглянути запит чоловіка повторно.
У суді пояснили, що за невиконання обов'язків військового обліку можуть притягнути до відповідальності, однак це не є підставою, щоб відмовляти у заяві про отримання відстрочки від мобілізації.
Хто може отримати відстрочку та як це зробити?
З 3 жовтня 2025 року військовозобов'язані мають змогу подати документи на відстрочку від мобілізації не лише особисто в ТЦК, а й онлайн – через застосунок Резерв+.
Щоб подати заявку онлайн, необхідно заповнити форму та додати скан-копії документів, які підтверджують право на відстрочку. Після перевірки відповідним органом – заявник отримує довідку.
За постановою Кабміну, наразі військовозобов'язані можуть отримати відстрочку через проблеми зі здоров'ям, за сімейними обставинами, через бронювання на роботі. Такою можливістю можуть скористатись й освітяни – студенти, курсанти, що навчаються за денною/дуальною формою і здобувають вищий рівень освіти, ніж мають. Також – особи, чиї близькі загинули/зникли на війні чи під час АТО.