Чи відмовлять у відстрочці порушникам військового обліку: пояснення адвоката

Порушення правил військового обліку тягне за собою штраф чи кримінальну відповідальність. Адвокатка розповіла, чи це є підставою для відмови комісії ТЦК у наданні відстрочки.

Чи мають право Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відмовити у наданні відстрочки пояснює 24 Канал із посиланням на Дар'ю Тарасенко.

Що каже адвокатка?

Адвокатка Дарʼя Тарасенко стверджує, що військовозобовʼязаним не можуть відмовити у наданні відстрочки від призову на військову службу. Якщо ж ТЦК відмовляє у наданні відстрочки, то такі дії є незаконними.

Юристка навела реальний приклад зі своєї судової практики. Йдеться про чоловіка, який доглядає за своєю матір'ю, однак в отримані відстрочки йому відмовили через порушення правил військового обліку.

Суд визнав дії ТЦК протиправними та зобов'язав розглянути запит чоловіка повторно.

У суді пояснили, що за невиконання обов'язків військового обліку можуть притягнути до відповідальності, однак це не є підставою, щоб відмовляти у заяві про отримання відстрочки від мобілізації.

Хто може отримати відстрочку та як це зробити?