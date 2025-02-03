Як студент може отримати відстрочку від мобілізації: пояснення

Студенти вищих навчальних закладів в Україні під час воєнного стану та мобілізації мають право на отримання відстрочки від проходження військової служби. Це регулюється законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Згідно з ним, на період призову по мобілізації в Україні не призивають деяких учнів, студентів, аспірантів і докторантів. Для того, аби отримати відстрочку є кілька важливих аспектів, які варто виконати.

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Як студенту отримати відстрочку

Право на відстрочку від мобілізації мають студенти вищих навчальних закладів денної та дуальної форми навчання. Навіть якщо денна форма ведеться дистанційно, вона все одно дає право на відстрочку на час дії воєнного стану та мобілізації. Втім, студентам відстрочка не надається автоматично.

Її потрібно оформити в ТЦК, надавши довідку з військкомату. Якщо цього не зробити, то захист від мобілізації вважається недійсними. Оформлена належним чином відстрочка відображатиметься в Резерв+. Для цього потрібно отримати довідку про навчання у своєму навчальному закладі.

Довідка має бути завірена печаткою та видана для подання до конкретного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Цей документ повинен підтверджувати факт навчання студента на денній формі та вказувати передбачувану дату закінчення навчання.

Після подачі відповідного документа до ТЦК студенти можуть автоматично продовжити відстрочку через систему Резерв+ через три місяці. Якщо доступу до системи Резерв+ немає, відстрочку потрібно буде продовжити особисто у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, призов на службу поширюється на чоловіків, які відповідають встановленим віковим і фізичним критеріям. У деяких випадках це стосується і студентів. Перелік тих, кого з них можуть призвати на службу можна прочитати за посиланням.