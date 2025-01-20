Відстрочка для студентів та аспірантів: стало відомо, коли у Резерв+ відновлять послугу

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Більшість послуг доступна у додатку Резерв+.

У застосунку Резерв+ планують відновити послугу оформлення відстрочки. Про це пише 24 Канал із посиланням на заступницю міністра оборони Катерину Чорногоренко.

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Вже отримали сотні запитів

За словами Чорногоренко, з 22 січня в Резерв+ повертаються відстрочки для студентів та аспірантів.

Одразу після поновлення та успішного тестування обміну з Міністерством освіти і науки України плануємо відновити відстрочки для студентів і аспірантів, адже отримали сотні запитів на поновлення послуги,

– написала вона.

Раніше користувачі масово скаржились, що не можуть оформити відстрочку через застосунок. Певний час функція була недоступна, проте після виконаних робіт вона знову повертається.

Студенти, які здобувають першу вищу освіту, не підлягають мобілізації, але є три категорії, які можуть бути призвані під час воєнного стану.

Для виїзду за кордон студенти повинні мати відстрочку, бути учасниками академічної мобільності та здобувати освіту на денній формі.