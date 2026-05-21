Чи дає завершення контракту право на відстрочку від мобілізації: що каже юрист

В Україні під час воєнного стану питання відстрочки від призову залишається актуальним. Після завершення контракту зі ЗСУ громадянин повертається до статусу військовозобов’язаного і може підпадати під мобілізацію.

Водночас існують окремі законні підстави, які дозволяють оформити відстрочку або бронювання. Про це розповів юрист Сергій Богун на порталі "Юристи.ua".

Як працює відстрочка після контракту?

Після завершення служби у Збройних силах України військовослужбовець повертається до статусу військовозобов’язаного і може бути знову мобілізований, якщо не має підстав для відстрочки.

Сергій Богун зазначив, що контракт, укладений під час воєнного стану, має визначений строк та може завершуватися без автоматичного продовження.

На відміну від тих, хто підписував контракти до повномасштабного вторгнення, ваша служба не продовжується автоматично до кінця війни. Проте після демобілізації ви переходите в статус військовозобов'язаного, а оскільки вам уже виповнилося 25 років, ви одразу підпадаєте під мобілізаційний вік, тому для цивільного життя знадобиться офіційна відстрочка,

– наголосив Богун.

Які є законні підстави для відстрочки після завершення контракту?

За словами юриста, існує кілька законних механізмів, які дозволяють оформити відстрочку після завершення служби.

"Навесні 2026 року запрацювали норми щодо відстрочки на 12 місяців для тих, хто підписував контракт у віці 18 – 25 років, хоча на практиці ТЦК інколи трактують це лише для однорічних контрактів. Крім того, зараз активно впроваджується оновлена формула, за якою термін відстрочки залежатиме від тривалості перебування на фронті, де один місяць бойових дій може давати до трьох місяців гарантованого спокою в запасі", – пояснив експерт Богун.

Ще одним варіантом, за словами Богуна, є здобуття освіти на денній або дуальній формі навчання, що може дати право на відстрочку.

"Для отримання відстрочки вступати потрібно до закладу професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти, суворо дотримуючись принципу послідовності. Це означає, що ваш новий освітній рівень має бути вищим за той, який ви вже здобули раніше", – додав він.

Також він зазначив, що після працевлаштування на критично важливе підприємство можливе бронювання працівника.

"Після звільнення в запас ви можете влаштуватися на роботу на підприємство, яке визнане критично важливим для функціонування економіки, забезпечення життєдіяльності населення чи працює на оборонно-промисловий комплекс. Таке підприємство має право офіційно забронювати вас" – сказав юрист.

Окремо Богун нагадав, що право на відстрочку також можуть мати чоловіки, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей, самостійно виховують дитину або здійснюють постійний догляд за хворими родичами.

Хто ще має право на відстрочку?

В Україні закон визначає низку категорій громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації. Окрім колишніх військових, які завершили контракт зі ЗСУ, її можуть отримати й інші групи військовозобов’язаних.

До основних підстав для відстрочки належать такі категорії:

особи з інвалідністю або тимчасово непридатні до служби за висновком ВЛК;

громадяни, які утримують трьох і більше неповнолітніх дітей;

батьки-одинаки або ті, хто самостійно виховує дитину;

особи, які здійснюють постійний догляд за тяжкохворими родичами або людьми з інвалідністю;

опікуни дітей-сиріт та законні представники неповнолітніх;

студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають вищий рівень освіти;

працівники критично важливих підприємств, які підлягають бронюванню.

Окремо право на відстрочку можуть мати громадяни, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти внаслідок бойових дій. Усі підстави підтверджуються офіційними документами та регулюються законом про мобілізацію.