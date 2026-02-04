Чи скасує ТЦК відстрочку, якщо особа, за якою доглядають, служить у ЗСУ: пояснення

Військовозобов'язані, які здійснюють догляд за близькими родичами, мають законне право на відстрочку від мобілізації. При цьому працевлаштування особи, за якою здійснюється догляд, не є підставою для скасування такої відстрочки.

Про це розповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

Чи збережеться право на відстрочку?

До юристів звернувся чоловік, який має підтверджену інвалідність II групи та розглядає можливість підписання контракту зі Збройними силами України. Він запитав, чи не втратить у такому разі єдиний син право на відстрочку від мобілізації, яку оформив для догляду за ним.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що сам факт проходження служби батьком з інвалідністю не є підставою для скасування відстрочки для сина.

Не повинен втратити, оскільки законом не визначено, що один із батьків з інвалідністю не має права працювати або проходити службу,

– написав він.

За словами юриста, проходження служби не свідчить про відсутність потреби в утриманні, а саме ця обставина є ключовою для надання відстрочки.

Айвазян також нагадав, що право на відстрочку зберігається за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними, та зобов'язаних за законом утримувати особу з інвалідністю. Для підтвердження підстав необхідно подати документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів №560.

Довідка. II група інвалідності – це громадяни, які мають стійкі або хронічні порушення в організмі внаслідок захворювання або травми. Людина цієї групи може бути здатною до самообслуговування, працювати в особливих умовах і не потребувати стороннього догляду.

Варто також зазначити, що в Україні люди з інвалідністю І, ІІ та ІІІ груп не підлягають обов'язковій мобілізації, однак можуть вступити до лав Збройних Сил за власним бажанням. Для цього їм необхідно укласти контракт із ЗСУ.

