Без потреби відвідувати ТЦК: частина українців автоматично отримають відстрочку

У застосунку Резерв+ планують додати нову функцію. Зокрема, автоматичну відстрочку від мобілізації.

Про це в ефірі "Суспільного" розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає 24 Канал.

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Автоматична відстрочка в Резерв+

"Одна з наступних функцій, яку ми плануємо реалізувати в Резерв+, це автоматична відстрочка", – зазначила посадовиця.

Додала, що в деяких ситуаціях відстрочка має надаватись автоматично, без жодних візитів і додаткових заяв до ТЦК.

Наприклад, студентам, які знаходяться на денній формі навчання, чи батькам трьох і більше дітей, адже ці дані вже є в державі, в реєстрах, в тому чи іншому вигляді. Наприклад, родинні зв'язки. Зв'язок між батьком, матір'ю, дітьми є в державному реєстрі актів цивільного стану,

– зазначила Катерина Черногоренко.

Водночас додала, є певні окремі ситуації, при яких не можна отримати ці дані відразу. За словами заступниці міністра, Міноборони хоче, щоб Резерв+ став справжньою цифровою альтернативою ТЦК.