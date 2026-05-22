Як оформити відстрочку від мобілізації: у ТЦК пояснили українцям важливі нюанси

Відстрочку від мобілізації можуть отримати військовозобов'язані громадяни, які мають підстави, передбачені законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Водночас така відстрочка не надається автоматично – для її оформлення необхідно особисто подати заяву.

Повне пояснення опублікували в Луганському обласному ТЦК та СП.

Як швидко оформити відстрочку?

Навіть якщо людина має законне право на відстрочку, але не оформила її офіційно, ТЦК може здійснити призов. Відстрочка також не звільняє від мобілізації назавжди, а лише тимчасово відтерміновує її.

Для оформлення відстрочки громадянин повинен перебувати на військовому обліку. Із 1 листопада 2025 року в Україні діє оновлена система оформлення та продовження відстрочок – її запровадили змінами до постанови Кабінету Міністрів №560.

Нові правила передбачають автоматичне продовження більшості відстрочок, пріоритет цифрового оформлення через застосунок Резерв+, а також можливість подання документів через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) замість ТЦК та СП.

Наразі через Резерв+ можна оформити 11 видів відстрочок. Зокрема, це стосується:

людей з інвалідністю;

тимчасово непридатних до служби;

батьків дитини з інвалідністю до 18 років;

батьків повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

тих, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

тих, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;

жінок та чоловіків військових з дитиною;

батьків трьох і більше дітей в одному шлюбі;

батьків, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студентів, аспірантів;

працівників вищої та профосвіти.

Якщо певний вид відстрочки ще не переведений у цифровий формат або людина не користується смартфоном чи має лише паперові документи, заяву можна подати особисто у будь-якому ЦНАПі.

Важливо! Подання через представника, до прикладу, родича чи адвоката, не допускається.

У ТЦК додали, що перевірити наявність відстрочки можна за допомогою QR-коду у військово-обліковому документі в електронній формі. Код має бути придатним для зчитування, неушкодженим і достатньо контрастним.

Якщо QR-код неможливо зчитати технічними засобами, відстрочка вважається непідтвердженою.

Нагадаємо, нещодавно в Україні ухвалили закон, який гарантує 12-місячну відстрочку від мобілізації для військовослужбовців, що проходили службу за програмою "Контракт 18 – 24".

Юрист Сергій Богун також розповів, що зараз активно впроваджується оновлена формула, за якою термін відстрочки залежатиме від тривалості перебування на фронті, де один місяць бойових дій може давати до трьох місяців гарантованого спокою в запасі.

У яких випадках відстрочку можуть анулювати?

Як пояснили в Міноборони, відстрочку від мобілізації можуть скасувати з кількох причин.

Найпоширеніша – завершення строку її дії. Також підставою для анулювання може стати зміна статусу підприємства, установи чи організації, через які була оформлена відстрочка. Зокрема, якщо вони виконали роботи або надали послуги для потреб Збройних сил та інших військових формувань, або ж втратили статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Крім того, відстрочка втрачає чинність у разі ліквідації державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства чи установи, на підставі діяльності яких її було надано.

Також відстрочку можуть скасувати у разі звільнення військовозобов'язаного з державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства чи установи, на підставі роботи в яких її було оформлено. Винятком є випадки, коли людину переводять або призначають на іншу посаду в межах тієї ж установи чи організації.