Чи продовжується автоматично відстрочка від мобілізації за рішенням суду: що каже Міноборони

В Україні військовозобов’язаним, які отримали відстрочку від мобілізації на підставі судового рішення, потрібно самостійно подбати про її продовження. Автоматичного поновлення такого статусу законодавство не передбачає.

Для цього громадяни мають повторно звернутися до Центру надання адміністративних послуг та подати необхідні документи. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Як продовжити відстрочку від мобілізації?

Відстрочка, яка була надана за рішенням суду, діє лише протягом визначеного строку. Після завершення цього періоду вона не поновлюється автоматично, навіть якщо підстави для її отримання залишаються чинними.

Щоб продовжити відстрочку, військовозобов’язаний повинен повторно пройти встановлену процедуру. Для цього необхідно звернутися до ЦНАП або іншого уповноваженого органу та надати пакет документів, який підтверджує право на подальше отримання відстрочки.

Після подачі документів інформація передається на розгляд відповідним органам. У разі підтвердження законних підстав людині продовжують відстрочку на новий визначений термін.

Важливо стежити за строками дії документів та завчасно подавати заяву на продовження. Якщо відстрочка втратить чинність, військовозобов’язаний може знову підлягати мобілізації на загальних підставах.

Як працює відстрочка від мобілізації?

Відстрочка від мобілізації – це законне тимчасове звільнення військовозобов’язаного від призову на військову службу під час мобілізації. Вона не означає повного звільнення від військового обов’язку, а лише дає право не бути мобілізованим протягом певного періоду.

Підстави для отримання відстрочки визначені законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". У більшості випадків відстрочка надається на конкретний строк, після завершення якого необхідно підтверджувати право на її продовження.

Деякі види відстрочки можуть оформлюватися через територіальні центри комплектування, інші – через суд або органи соціального захисту. Усі рішення щодо надання чи продовження відстрочки ухвалюються на підставі офіційних документів.

Важливо, що відстрочка не скасовує обов’язок оновлювати військово-облікові дані та виконувати вимоги законодавства під час воєнного стану.

Хто може отримати відстрочку?

Право на відстрочку мають кілька категорій військовозобов’язаних громадян. Зокрема, її можуть отримати особи, які мають проблеми зі здоров’ям та були визнані тимчасово непридатними до служби за висновком військово-лікарської комісії.

Також відстрочка надається людям, які доглядають за особами з інвалідністю або тяжкохворими родичами, багатодітним батькам, самотнім батькам та опікунам дітей. Окремі підстави передбачені для студентів, аспірантів, викладачів і науковців.

Право на відстрочку можуть мати працівники критично важливих підприємств, органів державної влади та установ, які забезпечують функціонування держави в умовах воєнного стану. Крім того, відстрочка можлива на підставі судового рішення у випадках, передбачених законодавством.