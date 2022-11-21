Потрібно до року часу: львівська влада розповіла про складнощі повного відновлення електрики

15 серпня росіяни вкотре вчинили масовану ракетну атаку по Україні, зокрема по Львівщині. Зараз область заживлена за тимчасовою схемою.

Про це розповідає голова Львівської ОВА Максим Козицький. За його словами, повне відновлення енергосистеми Львівщини займе до року часу.

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На нове енергетичне обладнання доведеться довго чекати

Після влучань по енергооб'єктах Львівщини, область живиться за тимчасовою схемою. Система наразі не може витримувати довоєнного навантаження.

Аби відновити все енергетичне обладнання, пояснює Максим Козицький, потрібно до року часу. Тут справа не лише у ціні обладнання: доведеться довго чекати, поки його виготовлять.



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Як зберегти заряд телефона, коли немає світла: дієві поради

Порада 1. Увімкніть режим енергоощадження та відключіть функції, якими наразі не користуєтеся.

Увімкніть режим енергоощадження та відключіть функції, якими наразі не користуєтеся. Порада 2. Зменште користування соцмережами та не вмикайте телефон без потреби.

Зменште користування соцмережами та не вмикайте телефон без потреби. Порада 3. Вимкніть автозавантаження, автооновлення та синхронізацію застосунків. Інструкція: Android : Налаштування – "Акаунти та синхронізація"; iOS : Налаштування – App Store – "Оновлення програм".

Вимкніть автозавантаження, автооновлення та синхронізацію застосунків. Інструкція: : Налаштування – "Акаунти та синхронізація"; : Налаштування – App Store – "Оновлення програм". Порада 4. Якщо маєте дві SIM-картки, але одна не є критично важливою, тимчасово відключіть її у налаштуваннях "SIM-картки та мобільні мережі".

Якщо маєте дві SIM-картки, але одна не є критично важливою, тимчасово відключіть її у налаштуваннях "SIM-картки та мобільні мережі". Порада 5. Якщо ситуація з зарядом критична, увімкніть режим "екстрена економія енергії". Випишіть на папір всі важливі номери телефонів на випадок, якщо батарея сяде.

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