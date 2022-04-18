Відсутність лікарів і ліків, недогуманітарка окупантів, – радник мера про ситуацію у Маріуполі

Радник мера Маріуполя розповів, що у заблокованому місті проблеми з наданням медичної допомоги. Натомість російські окупанти там цинічно надають людям недогуманітарку.

Відповідну інформацію 18 квітня розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі каналу "Рада". На жаль, російські окупанти блокують місто з 1 березня.

Зауважте У Маріуполі вже загинуло близько 22 тисяч людей, – Андрющенко

У Маріуполі не вистачає ліків та лікарів

Андрющенко розповів, що досі гуманітарна ситуація у місті залишається дуже важкою – є проблеми з їжею, питною водою.

Окупанти намагаються завозити те, що вони називають гуманітарною допомогою. Насправді це виглядає як пляшка бутельованої води та буханка хліба на день. У кращому випадку,

– розповів посадовець.

Додав також, що ніякого покращення щодо гуманітарної ситуації немає.

"Окрім того, ми бачимо наростання іншої проблеми. Це відсутність лікарів, медичного персоналу, ліків. Тому що сезонні зміни та захворювання нікуди не поділись", – розповів радник мера Маріуполя.

Петро Андрющенко пояснив, що ситуацію погіршує те, що люди понад місяць перебували у сирих підвалах, у нелюдських антисанітарних умовах.

Також мешканці страждають від хронічних хвороб. І це значно поглиблює гуманітарну кризу.

До теми – Арестович: Росія хоче зробити Маріуполь місцем показової розправи, як Алеппо: дивіться відео