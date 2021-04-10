Відтепер перед затвердженням посли проходитимуть спецперевірки, – Офіс Президента

У призначенні українських послів в іноземних державах з'явилась нова процедура. Як розповіли в Офісі Президента, кандидатів спеціально перевірятимуть компетентні органи.

Про це розповів в інтерв'ю заступник голови ОП Ігор Жовква, який відповідає за міжнародний напрям. Він наголосив, що згідно з Конституцією, лише президент України призначає керівників закордонних дипломатичних установ за кордоном.

До теми Планова ротація: у МЗС пояснили звільнення 6 послів Зеленським

Кандидатуру посла вносить глава МЗС

Спочатку подання щодо посла вносить глава МЗС. Однак далі ця кандидатура обговорюється в Офісі Президента, а згодом вже доповідають самому очільнику держави.

Не всі кандидатури, які вносить глава МЗС, погоджуються. Президент точно має знати, хто має представляти Україну в посольствах. Тому без погодження з президентом не починається жодна подальша процедура,

– пояснив Жовква.

Спецперевірка покладена профільний директорат зовнішньої політики

Заступник Єрмака наголосив, що раніше посли не проходили перевірок щодо причетності до спецслужб іноземних держав. Цю процедуру зініціювали за каденції Володимира Зеленського

Така спецперевірка покладається якраз на профільний директорат зовнішньої політики, який я курую. Ми узагальнюємо відомості про кандидатів. Тож також несемо за це відповідальність. Буквально за кожного посла,

– зазначив заступник голови ОП.

Чинні посли цих спецперевірок проходити не будуть, адже рішення немає зворотної сили.

Актуально Вперше в історії України: МЗС ухвалило стратегію публічної дипломатії

Ігор Жовква повідомив, що наразі залишилось троє послів, призначених Віктором Януковичем. Двоє з них мають проєкт указу про звільнення.