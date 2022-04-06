Відведені з України війська Росія утримує в Білорусі: яка мета окупантів
6 квітня 2022 , 07:53Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія вивела частину своїх військ з Поліського напрямку до Білорусі. Країна-агресор утримує їх там, зокрема, для власного перегрупування або сковування ЗСУ.
Загалом в Генштабі назвали три причини, чому Росія утримує частину військ в Білорусі. Про це повідомили 6 квітня.
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Перша причина – перегрупування та посилення інших угруповань. Також припускають, що Росія залишить відведені війська в Білорусі, щоб скувати дії ЗСУ та не дозволити їм перекидати свої війська на інші напрямки.
Ще однією метою є надання допомоги Білорусі у захисті білорусько-українського кордону.
До слова, загалом на Поліському напрямку окупанти активних дій не здійснювали.
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