"Відзнака миру": в ОП планують відзначити ті компанії, які пішли з російського ринку

В Офісі Президента будуть помічати всі іноземні корпорації, які покинули російський ринок у зв'язку з початком повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну. Спеціальна "Відзнака миру" буде присвоєна компаніям, які не платять грошей в бюджет країни-агресорки.

Таку думку висловив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в брифінгу за 25 березня.

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Ми продовжуємо вести активну роботу зі світовими компаніями, щоб вони пішли з Росії. Наша мета – жодної копійки в бюджет країни-агресора. Вже досить багато компаній підтримало Україну і йдуть з російського ринку. І я впевнений, ті, хто ще сумнівається, повинні зробити правильний вибір. Не можна підтримувати воєнний злочин,

– зазначив Андрій Єрмак.

За словами керівника Офісу Президента, не припустимо торгувати з воєнними злочинцями та заробляти на вбивстві мирних людей.

В ОП планують присвоювати корпораціям, які досить швидко пішли з Росії, спеціальну відзнаку – "Відзнака миру".

"З величезною подякою від українського народу в цей переломний момент нашої історії. Вони заслуговують на повагу українців та людей всього світу, тих, кому не байдуже. Ми говоримо з усім світом. Ми боремось за Україну на всіх фронтах і обов'язково переможемо. Слава Україні!" – зазначив Єрмак.

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