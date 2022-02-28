Вигоріло все дотла: харківська школа після вчорашнього обстрілу - моторошні фото

28 лютого 2022 , 13:44
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Джерело:

Суспільне Харків

Після вчорашніх пожеж та обстрілів школа №134 у Харкові повністю згоріла. У мережі з'явилися жахливі фото того, що лишилося від освітнього закладу.

Російські окупанти здійснили кілька обстрілів у Харкові. Постраждала інфраструктура – міська школа №134 згоріла дощенту. 

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Регулярно в Харкові звучить повітряна тривога, а російські диверсанти тероризують місто, знищуючи архітектуру та інфраструктуру міста.

Зруйнована школа в Харкові / Фото ХС

Зруйнована школа в Харкові / Фото ХС

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Автор: Ярослава Прадід