Не Чорнобаївкою єдиною: виговці 4 рази в одному місці розбивали переправи росіян
18 березня 2022 , 16:49Читать новость на русском
Українські воїни показують неабияку вправність у мистецтві воювати з росіянами. Так, у 58 окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського заявили, що 4 рази били ворога в одному місці.
Мовиться про те, що виговці вже 4 рази розбивали понтонну переправу ворога в одному й тому ж місці. Там сміються, що у росіян, мабуть, така тактика.
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Наша артилерія з посмішкою стверджує, що не Чорнобаївкою єдиною – у росіян, мабуть, тактика така,
– кажуть у бригаді.
Там запевнили, що вони обов'язково повідомлять про розгром ворога 5 раз.
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