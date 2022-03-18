Не Чорнобаївкою єдиною: виговці 4 рази в одному місці розбивали переправи росіян

Українські воїни показують неабияку вправність у мистецтві воювати з росіянами. Так, у 58 окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського заявили, що 4 рази били ворога в одному місці.

Мовиться про те, що виговці вже 4 рази розбивали понтонну переправу ворога в одному й тому ж місці. Там сміються, що у росіян, мабуть, така тактика.

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Наша артилерія з посмішкою стверджує, що не Чорнобаївкою єдиною – у росіян, мабуть, тактика така,

– кажуть у бригаді.

Там запевнили, що вони обов'язково повідомлять про розгром ворога 5 раз.

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