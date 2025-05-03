Деблокада була нереальною, – Герой України про те, як сприйняв вихід гарнізону Маріуполя у полон

Оборона Маріуполя тривала 86 днів. Останнім фортпостом був комбінат "Азовсталь". Усі ці майже три місяці захисники міста сподівалися на евакуацію та деблокаду. Ніхто з них не хотів здаватися у полон.

Втім, зрештою, 16 травня український гарнізон здався у полон за наказом вищого керівництва держави. Учасник оборони Маріуполя та Герой України Богдан Цимбал розповів, як сприйняв цю звістку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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"Це був шанс врятувати життя"

Богдан Цимбал – боєць 12-ї бригади спецпризначення "Азову". У боях за Маріуполь Вог був поранений, і його евакуювали гелікоптером під час авіапроривів.

Про вихід гарнізону у полон військовий довідався з новин, коли поїхав на ротацію у Запоріжжя.

Я сприйняв це нормально. Я розумів, що це полон і це тяжке випробування, хоч і не мені судити про це. Але це був шанс врятувати життя,

– прокоментував подію воїн.

Цимбал підкреслив, що нашим захисникам наказали вийти у полон. Ба більше, їм дали гарантії, що він триватиме 3 – 4 місяці.

На той момент вихід у полон був найкращим варіантом, вважає Вог. На його думку, здійснити деблокаду міста Україна тоді не мала можливостей, хоча розмови такі точилися, і були навіть спроби.

Втім, ворог у десятки разів переважав.

Якби навіть вдалося (прорватися – 24 Канал) – це було б надлюдське зусилля. Росіян тоді було багато. Теоретично тоді російська оборона не була ще так вибудована, але відстань окупованої території до Маріуполя була на 100 кілометрів. Дійшли би до Маріуполя, а що далі? Це було неможливо,

– пояснив військовий.

Цимбал уточнив, що з його підрозділу у полон тоді вийшли 190 хлопців. Більшість з них досі там. Один загинув у російській неволі. З ним нещодавно відбулося прощання.