Деблокада була нереальною, – Герой України про те, як сприйняв вихід гарнізону Маріуполя у полон
- Оборона Маріуполя тривала 86 днів.
- 16 травня 2022 року український гарнізон здався у полон за наказом вищого керівництва.
- Богдан Цимбал, боєць "Азову", вважає, що вихід у полон був шансом врятувати життя, оскільки деблокада міста була неможливою.
Оборона Маріуполя тривала 86 днів. Останнім фортпостом був комбінат "Азовсталь". Усі ці майже три місяці захисники міста сподівалися на евакуацію та деблокаду. Ніхто з них не хотів здаватися у полон.
Втім, зрештою, 16 травня український гарнізон здався у полон за наказом вищого керівництва держави. Учасник оборони Маріуполя та Герой України Богдан Цимбал розповів, як сприйняв цю звістку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
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"Це був шанс врятувати життя"
Богдан Цимбал – боєць 12-ї бригади спецпризначення "Азову". У боях за Маріуполь Вог був поранений, і його евакуювали гелікоптером під час авіапроривів.
Про вихід гарнізону у полон військовий довідався з новин, коли поїхав на ротацію у Запоріжжя.
Я сприйняв це нормально. Я розумів, що це полон і це тяжке випробування, хоч і не мені судити про це. Але це був шанс врятувати життя,
– прокоментував подію воїн.
Цимбал підкреслив, що нашим захисникам наказали вийти у полон. Ба більше, їм дали гарантії, що він триватиме 3 – 4 місяці.
На той момент вихід у полон був найкращим варіантом, вважає Вог. На його думку, здійснити деблокаду міста Україна тоді не мала можливостей, хоча розмови такі точилися, і були навіть спроби.
Втім, ворог у десятки разів переважав.
Якби навіть вдалося (прорватися – 24 Канал) – це було б надлюдське зусилля. Росіян тоді було багато. Теоретично тоді російська оборона не була ще так вибудована, але відстань окупованої території до Маріуполя була на 100 кілометрів. Дійшли би до Маріуполя, а що далі? Це було неможливо,
– пояснив військовий.
Цимбал уточнив, що з його підрозділу у полон тоді вийшли 190 хлопців. Більшість з них досі там. Один загинув у російській неволі. З ним нещодавно відбулося прощання.