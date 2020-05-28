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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ SPACEX КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Вихід з кризи, допомога з безробіттям та стабільна комуналка: головне з наради в Зеленського

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Як минула нарада із Зеленським
Як минула нарада із Зеленським / Пресслужба президента

В Україні поступово пом’якшують карантин через коронавірус. Уряд вже готує програму виходу з економічної кризи після епідемії.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час традиційної наради з Володимиром Зеленським наголосив, що у першому чергу мовиться про рефінансування бізнесу та допомогу з безробіттям, повідомляє пресслужба президента.

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Згодом Кабмін представить інші економічні програми для виходу з кризи. Наразі уряд підраховує втрати від наслідків пандемії.

Денис Шмигаль додав, що, попри чутки, комунальні платежі не зростатимуть.

Позиція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наразі економічних рішень для виходу з епідемії недостатньо.

Люди чекають розуміння та підтримки від держави,
– додав політик.

Наслідки епідемії коронавірусу для економіки України

  • Національний банк проаналізував економічні показники першого кварталу 2020 року. У результаті погіршив річний прогноз падіння економіки України з 5% до 6 – 7%.
  • Станом на травень 2020 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні на 48% більша, ніж на травень 2019 року.
  • У Київській школі економіки оцінюють втрати України від запровадження карантину у 53,5 мільярда доларів. 
  • Водночас там вважають, що без запровадження карантину втрати могли бути ще більшими.
  • Загалом МВФ прогнозує повне відновлення економіки світу не раніше 2023 року.

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Попередні економічні кризи в Україні / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини України Новини політики Коронавірус в Україні Світова криза 2020 Безробіття Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Володимир Зеленський
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