Вихід з-під британської корони: Барбадос обрав президентку

Парламент Барбадосу обрав першу в історії країни президентку. Нею стала колишня генерал-губернаторка Сандра Мейсон.

Таким чином парламент реалізував ідею виходу країни з-під британської корони. Відтепер королева Єлизавета ІІ не буде монархом цієї держави.

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Інавгурація пройде на День незалежності

Кандидатуру Сандри Мейсон підтримали обидві палати парламенту Барбадосу. До цього політикиня майже місяць виконувала обов'язки глави держави.

Таким чином Мейсон стала першою президенткою Барбадосу. Інавгурація нової лідерки запланована на 30 листопада – тоді країна відзначатиме 55-у річницю незалежності країни.

Обрання президентки фактично означає вихід країни зі складу Британської співдружності.

Прагнення позбутися колоніального минулого

Про вихід Барбадосу з-під британської корони стало відомо ще в вересні 2021 року. Парламент країни підтримав поправки до Конституції, згідно з якими, до 30 листопада країна має стати республікою.

Уже з 30 вересня генерал-губернаторка Сандра Мейсон почала виконувати обов'язки президентки країни. Сама політикиня прокоментувала рішення парламенту як бажання позбутися колоніального минулого

Настав час остаточно залишити наше колоніальне минуле позаду. Барбадосці хочуть мати власного главу держави. Ми впевнені в тому, хто ми є і чого ми можемо досягти,

– заявила Мейсон.

Прем'єр-міністерка країни Міа Моттлі заявила, що рішення про вихід з британської монархії є ретельно продуманим, а переговори щодо нього вели ще з 1998 року.

Британська королева є монархом країн Співдружності, до складу якої поки що входить сама Велика Британія та ще 15 країн, які колись були її колоніями. Серед цих країн Австралія, Канада, Нова Зеландія, Ямайка та інші.