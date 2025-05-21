Фейк про вихід росіян на кордон Дніпропетровщини: у DeepState пояснили, що на російському фото

Мережею шириться фото окупантів із російським прапором на пікапі, що заплутався в колючому дроті. Пропагандисти заявили про нібито "досягнення" адмінмежі з Дніпропетровською областю в районі Новомиколаївки.

Ворожий фейк спростували аналітики DeepState у середу, 21 травня, передає 24 Канал. Окрім того, там показали, що сталося з окупантами на світлині пізніше.

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У DeepState спростували російський фейк

За даними DeepState, автомобіль належить українським бійцям, які вночі заплутались в колючому дроті. Уранці туди дісталися росіяни, які й зробили світлини.

Це сталося в районі населеного пункту Троїцьке.

А на скриншоті ви можете бачити одного з тих, хто робив те фото. Така ж сама доля чекала і його "друзів",

– додали аналітики.

Що сталося з росіянами, які нібито "вийшли" на кордон Дніпропетровщини / Фото DeepState