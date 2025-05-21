Фейк про вихід росіян на кордон Дніпропетровщини: у DeepState пояснили, що на російському фото
- Фото з російським прапором на пікапі, що заплутався в колючому дроті, використали для фейку про вихід окупантів на кордон Дніпропетровщини.
- У DeepState спростували фейк, пояснивши, що автомобіль належав українським бійцям, а фото зробили в районі Троїцького.
Мережею шириться фото окупантів із російським прапором на пікапі, що заплутався в колючому дроті. Пропагандисти заявили про нібито "досягнення" адмінмежі з Дніпропетровською областю в районі Новомиколаївки.
Ворожий фейк спростували аналітики DeepState у середу, 21 травня, передає 24 Канал. Окрім того, там показали, що сталося з окупантами на світлині пізніше.
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У DeepState спростували російський фейк
За даними DeepState, автомобіль належить українським бійцям, які вночі заплутались в колючому дроті. Уранці туди дісталися росіяни, які й зробили світлини.
Це сталося в районі населеного пункту Троїцьке.
А на скриншоті ви можете бачити одного з тих, хто робив те фото. Така ж сама доля чекала і його "друзів",
– додали аналітики.